總統彈劾案審查會 許宇甄：賴清德不願做中華民國的總統

國民黨立委許宇甄今（21）日上午出席立法院全院委員會，就總統賴清德彈劾案審查問題進行發言。（擷自立法院隨選視訊IVOD）

立法院全院委員會今（21）審查總統賴清德彈劾案，全會共安排11位委員發言，其中，國民黨立委許宇甄表示，賴清德本該出席委員會接受國人檢驗，但他選擇躲在總統府裡不願到場說明；賴是第一個在市長任職期間遭提彈劾的人、也是首位被提案彈劾的總統，並宣稱這是「賴氏獨裁」的真面目，而彈劾案正是人民對傲慢政府所投下的不信任票。

立法院今、明（22）兩天舉行全院委員會，進行賴清德總統彈劾案審查會，今日議程共安排11位委員發言，其中，國民黨立委許宇甄說，賴清德視在野黨提出的彈劾案是「浪費時間」，這不是民主，而是「賴氏獨裁」真面目，他只願當民進黨支持的總統、而非中華民國總統，且他在台南市長任內就被提案彈劾，如今當總統又被提彈劾，顯示他從來不是一個會檢討的人。

請繼續往下閱讀...

許宇甄說明，早在2015年8月，監察院就曾對還是台南市長的賴清德提出彈劾，而賴也對此做出率領官員集體不進議會的決定，不只逾越地方首長職權，也背離公務員對憲法的忠誠義務，而在那年，台南市爆發登革熱疫情，政治僵局導致的防疫訓練延宕、錯過黃金期，造成確診超過2萬例且死亡112人的結果，人民為此承擔了代價。

許宇甄接著說，到了賴清德做總統的時候，他複製同樣的作法到立法院，推動大罷免，更指示行政院拒絕依法編列已獲三讀通過的軍人加薪法案，以及提高警消退休金替代率所需經費；他強調，立法院若配合行政院審查預算，只會成為違法的共犯，背叛人民託付的監督、把關責任。

許批評，賴清德說民主不是多數決，而這種觀念更體現在人數不足的憲法法庭，為了幫賴解套公然作出違憲公告，這樣的話，未來的違憲判決「是否也可解釋成不一定真的違憲」？

許宇甄續批，賴清德率行政院長不副署財劃法以對抗國會，是副署權的一大錯用，表面上談憲政，實際上是傳達「我更懂憲法」的優越感，用行政權做擋箭牌來破壞憲政，那在野就得出來彈劾總統，避免民主憲政出現前所未有的「巨大災難」。即便彈劾案難過關，她仍要強調在野黨要在歷史上留下紀錄，紀錄賴清德是個毀憲亂政的總統、率領無視法治的政府，成為民選獨裁的政權，而國會就必須站在民意之上，要求權力返回正軌，她強調，人民早對傲慢失能的政府投下不信任票，並再次呼籲其他委員支持彈劾案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法