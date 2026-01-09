台灣有準備、共軍未完備！路透： 對台發動「斬首」難度高

圖為總統賴清德1日出席元旦升旗典禮，發表「2026新年談話」。（資料照，記者叢昌瑾攝）

美國總統川普派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的手段，引發中國網友呼籲北京效法，以此作為控制台灣的序幕。然而，《路透》九日引述分析家、學者和安全官員指出，對台灣發動「委內瑞拉式」攻擊可能相當棘手，除了台灣多年來一直對總統遭「斬首」的情況嚴陣以待外，中國人民解放軍即便經過現代化，也仍遠未做好準備。

分析指出，假設共軍計畫對台灣總統發動「斬首」行動，他們將面臨一個對此早有準備的對手；台灣不僅擁有完善的防空和雷達系統，而且很可能得到美國及其盟友的支持。再者，儘管中國多年來一直在研發先進武器，但其軍隊能否有效運用這些武器，以及能否建立一套有效的指揮體系，仍然令人存疑。

民進黨籍立法委員陳冠廷受訪指出，「一旦這類行動出現問題，就會迅速升級為全面衝突，並帶來極高的政治和軍事風險」。他還補充道，台灣具備多層防空和預警系統，這意味任何空中突擊或特種滲透行動，在穿越台灣海峽時都可能被發現，提前預示局勢升級。

美軍日前跨國抓捕馬杜羅夫婦的行動，展示美軍久經沙場的空中優勢，包括利用匿蹤戰機、干擾敵方防禦系統的戰機，以及向指揮官提供即時情報的隱蔽偵察無人機和衛星等，成功控制制空權。陳冠廷指出，相較之下，共軍「在聯合作戰經驗、電磁和電子戰能力，以及高風險任務的實戰驗證方面，仍然存在明顯的差距」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院研究員許瑞麟（Collin Koh）也表達類似觀點，「從作戰層面來看，儘管共軍近期正努力加快部隊一體化進程，但與美國數十年來積累的實力相比，這仍然只是小步前進」。

去年十二月底，在中國再次環繞台灣展開軍演後，賴清德總統表示，台灣決心捍衛主權、加強國防。去年十月，賴總統宣布名為「台灣之盾」（T-Dome）的多層防空系統，該系統旨在效仿以色列的「鐵穹」（Iron-Dome）系統，採用更有效率的偵攻一體（Sensor-to-Shooter）機制，以提升殺傷率，並整合台灣自主研發的「天弓」飛彈和美國提供的海馬士多管火箭系統（HIMARS）等武器。去年七月，台灣軍方也舉行一次演習，旨在保護台北主要機場免受敵方登陸，演習中使用便攜式「刺針」（Stinger）防空飛彈和坦克。

許瑞麟指出，中國已增添仿波音EA-18G「咆哮者」電子戰飛機、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）E-2D「先進鷹眼」預警機等飛機，但具體性能尚不明確，尤其中國共產黨仍在解放軍指揮體系中扮演重要角色，其有效性也仍存疑。許瑞麟解釋，分散的指揮控制層級至關重要，因為這套架構才能讓一線指揮官在應對瞬息萬變、充滿不確定性的軍事行動時，擁有必要的自主權。

儘管共軍存在一些不足，但台灣領導層仍不敢掉以輕心。一位不願透露姓名的台灣高階安全官員表示，「我們沒有底線可以輕視他們，畢竟在經歷這場痛苦而令人震驚的事件後，中國也會尋找各種方法來克服這些問題」。

川普出兵逮捕馬杜羅的行動，讓中國網友高喊可仿效對付台灣，但分析指出，此舉對北京而言難度極高。（法新社）

