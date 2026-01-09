反對動武遭質疑 川普抓馬杜羅行動排除國家情報首長

美國家情報首長加巴德。（彭博檔案照）

美國打擊並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動，經過數月規劃，根據《彭博》9日報導，過程中卻排除加巴德（Tulsi Gabbard），原因是她先前反對對委內瑞拉動武，遭質疑支持逮捕馬杜羅行動的意願。

彭博報導引述了解此事的消息人士說法，排除加巴德在白宮內部幾乎已成公開秘密，甚至有人拿她職稱縮寫「DNI」開玩笑說是「Do Not Invite」（不邀請）。一名白宮官員否認有這種玩笑。

報導指出，這場行動從去年夏末開始規劃，儘管加巴德並非位居實際行動角色，但是數名曾在民主黨和共和黨政府任職的官員認為，身為掌管美國18個情報機關的國家情報首長本應是川普的最主要情報顧問，她在行動規劃階段被排除在外很不尋常。

白宮在逮捕行動後發布的照片中有川普和國務卿魯比歐、戰爭部長赫格塞斯、中情局長雷克里夫和白宮副幕僚長米勒等核心幕僚，不見加巴德。曾任情報分析人員的美國退役空軍上校萊登（Cedric Leighton）說，「那張照片完美描繪出加巴德此刻的處境」。

此事更加凸顯曾為民主黨國會議員的加巴德，在川普政府內長期緊張關係，以及川普對馬杜羅採取行動，不僅在「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營，也在政府團隊內部擴大裂痕；此事也透露出川普團隊對國家情報首長這個角色的疑慮，有些聲音主張應廢除此職位。

曾投身軍旅、參與過伊拉克戰爭的加巴德，向來反對美國介入久拖的政權更迭戰爭，即使在目前的職位也不改此立場。她2019年曾發文主張美國不應插手委內瑞拉由誰領導；去年10月演說時說，數十年來美國外交政策陷於無止盡且適得其反的政權更迭循環，「我們希望這種華府舊思維成為過去式」。

副總統范斯斥逮捕馬杜羅行動規劃排除他和加巴德的說法「不實」。白宮通訊主任張振熙表示，川普「充分信任加巴德，她做得很好」。一名情報高官也駁斥加巴德被排除在外的說法，指她提供情報有助於整體任務。國家情報首長辦公室發言人指加巴德近日才發文讚揚任務「完美執行」。

