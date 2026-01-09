日學者揭中共「摻沙子」手段 沈伯洋：台灣需建立5％關鍵人口穩局

由印太戰略智庫舉辦的「應該如何與中國打交道」座談會9日舉行，圖為日本靜岡大學教授楊海英。（記者叢昌瑾攝）

印太戰略智庫今（9）日舉辦「應該如何與中國打交道？」研討會，邀請民進黨立委沈伯洋與日本參議員石平、台大名譽教授明居正及日本靜岡大學教授楊海英對談。楊海英以南蒙古的血淚歷史為鑑，示警中共對付異己慣用「摻沙子、挖牆腳」的手段，其承諾完全不可信；沈伯洋則從戰略層次分析，呼籲台灣人擺脫「陸權國家的獨裁邏輯」，並指出只要建立3%到5%具備正確敵我意識的關鍵人口，就能抵禦中共的認知作戰。

本身為南蒙古裔的楊海英在演說中指出，中共在建黨初期為了拉攏少數民族，曾高喊「民族自決」甚至鼓勵獨立 。然而建政後，中共的承諾從「獨立」縮水成「聯邦」，最後變成空洞的「自治區」 。他詳細描述中共的毒辣手段，「摻沙子」即大量移入漢人，稀釋當地民族人口並充當第五縱隊；「挖牆腳」則是剷除當地菁英與資源 。

他說，中共文革時期就是「南蒙古的228」，大量菁英被迫害致死，警告台灣目前也正處於被「摻沙子」的過程中，絕不能相信中共的任何承諾。

沈伯洋則從地緣政治角度切入，分析台灣作為海權國家，重視貿易規則與經濟自由，這與中共這種重視「築牆」與領土掠奪的陸權國家邏輯截然不同。他警告，台灣最大的危機在於長期接受「中國邏輯」的資訊灌輸。

沈伯洋舉例，解放軍常散布「斬首行動」的謠言，讓許多台灣軍民誤以為只要領導人被抓，國家就會崩潰。他強調，這是典型的「獨裁國家邏輯」，因為獨裁者倒台政權才會瓦解；但台灣是民主國家，有副總統與完整的官僚代理制度，根本不會因為單一領袖消失而癱瘓 。若台灣人深信這種謠言，代表已落入中共的思維陷阱。

面對中共鋪天蓋地的法律戰與輿論戰，沈伯洋提出了具體的防衛指標。他引述研究指出，一個民主國家不需要全體國民都精通政治，只要有3%到5%的人口（約為台灣數十萬至一百萬人）具備正確的歷史認識與清晰的戰略思維，就能在關鍵時刻穩定社會根基，帶動國家往正確方向前進 。他強調，這群關鍵少數是台灣抵禦滲透、防止社會被撕裂最重要的防線。

由印太戰略智庫舉辦的「應該如何與中國打交道」座談會9日舉行，圖為立委沈伯洋。（記者叢昌瑾攝）

