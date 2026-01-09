柯文哲證實陳昭姿未簽「2年條款」 黃國昌：黨內立委沒有異見

前民眾黨主席柯文哲證實，他承諾黨內立委陳昭姿完成「人工生殖法」修法再辭職。（民眾黨團提供）

民眾黨立委陳昭姿因為未簽「2年條款」，待「人工生殖法」修法完成後才會辭職，引發黨內立委不滿。前民眾黨主席柯文哲今天赴立法院拜會立法院長韓國瑜，請託支持「人工生殖法」修法，柯受訪時也證實，陳昭姿未簽2年條款，他有承諾陳，要讓她完成這個法案。

柯文哲說，將協助陳昭姿任內完成代理孕母相關立法，他有跟陳昭姿承諾，把「人工生殖法」列為民眾黨團優先法案，而且他當時跟她說，「一定讓你完成這個法案，在你任內可以完成這個法案」。台灣民眾黨雖有2年條款，但是他答應陳昭姿，要讓她完成這個法案。

陳昭姿表示，她和柯文哲會面時已知2年條款，但只要「人工生殖法」三讀通過，她會辭職。陳說，這個法案我用不到了，今天站出來支持只是為了幫助我的病友，很多先天有這樣身體問題的人甚至有輕生念頭，她成為這些人唯一的代言人，「我知道我不能放棄，她們會因為絕望而崩潰」。她強調，「只要代理孕母通過後我就會辭職離開」。

媒體詢問，對於黨內立委的歧見要怎麼處理？黃國昌說，他不認為有什麼歧見，從他接任黨主席以來，民眾黨就一直按照制度走。去年民眾黨代表大會的時候正式做了決議，維持2年條款，「除非創黨黨主席柯文哲另有指示」，這是白紙黑字，在黨代表大會做成決議，現在我們就是在貫徹這樣子的一個制度。黃也透露，為什麼去年會加那個但書，「因為我去年就知道柯主席有答應陳昭姿」，當初我們找人家來當不分區，我們答應人家的事就要做到，無論2年還是4年也好，在立法院就是要工作不是來當官的。

黃國昌強調，這些立委2月1日離開後都會有自己的戰鬥位置，我們的人才不夠，當過2年的立委已經累積相當的能力，在黨不同的位子上，繼續承諾柯文哲主席要給台灣人民的目標和理想。

