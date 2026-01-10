新竹跌破4度！18縣市低溫特報 今晚又有大陸冷氣團南下

今天（10日）輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，氣象署也持續針對18縣市發布低溫特報，包含中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至15度，局部空曠或近山區河谷氣溫則更低一些。（資料照）

中央氣象署指出，今天（10日）輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，氣象署也持續針對18縣市發布低溫特報，包含中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至15度，局部空曠或近山區河谷氣溫則更低一些，高雄以北及宜、花、金、馬都有10度以下低溫出現的機率，但白天氣溫稍回升，預測北部及宜蘭高溫約19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大，早晚外出請注意保暖。

根據氣象署分享的平地低溫資料顯示，今晨截至6點前100名低溫都在9.6度以下，平地最低溫在新竹縣關西鎮下探到3.9度，其次為苗栗縣造橋鄉（5.3）、金門縣金沙鎮（5.4）、桃園市大溪區（5.9）、新北市石碇區（6.4）、台北市北投區（7）、基隆市七堵區（7）、連江縣南竿鄉（7.5）、新竹市東區（7.9）、花蓮縣壽豐鄉（8.7）、台中市大甲區（9.5）、南投縣中寮鄉（9.6）、宜蘭縣壯圍鄉（9.8），一共13縣市低溫都跌破10度，另外雲嘉南高的低溫也都在11度以下，台東、屏東也都不到12度。

今日天氣方面，晚間起大陸冷氣團又將南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，但要留意下半天起東北風增強，中層雲量也增多，西半部山區水氣亦逐漸增加，有零星降雨的機率，若水氣與氣溫配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或下冰霰的機率，前往山區的朋友務必注意安全。

氣象署提醒，今日下午起，東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島沿海及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日起至下週一清晨大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一白天起至下週五大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。週一晚起至週二水氣增多，中部以北山區亦有零星短暫雨的機率，且中部以北3000公尺以上山區有零星降雪發生的機率，前往山區請注意安全。

下週六東北季風增強，下週日至下下週一東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 9 ~ 19 10 ~ 20 13 ~ 22 13 ~ 19

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

