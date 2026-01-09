為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

    2026/01/09 23:32 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化版龍虎塔當初興建是作為神壇之用，平房樓頂平台還有兩座涼亭，也是小朋友捉迷藏的好地方。（記者劉曉欣攝）

    彰化版龍虎塔當初興建是作為神壇之用，平房樓頂平台還有兩座涼亭，也是小朋友捉迷藏的好地方。（記者劉曉欣攝）

    高雄蓮池潭龍虎塔是知名景點，而「彰化版龍虎塔」近來在網路爆紅，它在1983年打造，由信眾集資20萬元興建神壇，一樓平房有左右入口樓梯特別做成「左青龍、右白虎」的生動模樣，也是當年小朋友玩捉迷藏的好去處。

    「彰化版龍虎塔」位於福興鄉，屋主陳棕信說，這是他阿公的年代興建，阿公先蓋自家住的平房，由於有跟著神明在辦事，信眾捐20萬元興建神壇。他記得，小時候神壇除了辦事，廟前也會有陣頭八家將，非常熱鬧。

    陳棕信說，神壇左右兩側都有樓梯，剛好做成「左青龍、右白虎」，樓頂平台還有涼亭，小時候最喜歡在這裡捉迷藏，爬上去之後，再躲到涼亭，非常好玩，但要注意的是一定要「入龍喉，出虎口」，才能達到趨吉避凶目的。至於為何要蓋這個造型？並沒有聽起父祖輩提起原因，他至今仍不知道為什麼。

    而神壇前的圍牆上方，原本也有做小動物塑像，有的是十二生肖，也有大象與鶴，不過，許多已風化毀壞，陳棕信說，目前並沒有考慮修復，讓它自然呈現歷史的痕跡就好。

    彰化版龍虎塔在1983年打造，距今有43年，而高雄龍虎塔則是完成於1976年，陳棕信說，他也不知道當初是不是複製高雄龍虎塔，但來打卡的人都覺得超像！

    彰化版龍虎塔的現在屋主陳棕信說，這是阿公時代蓋的，為何蓋這個造型不可考了。（記者劉曉欣攝）

    彰化版龍虎塔的現在屋主陳棕信說，這是阿公時代蓋的，為何蓋這個造型不可考了。（記者劉曉欣攝）

    彰化版龍虎塔位於福興鄉，超有氣勢的左青龍、右白虎成為網路爆紅景點。（記者劉曉欣攝）

    彰化版龍虎塔位於福興鄉，超有氣勢的左青龍、右白虎成為網路爆紅景點。（記者劉曉欣攝）

