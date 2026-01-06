為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中市議員東南區選情多變 何敏誠與子女同框稱「一直都在」

    2026/01/06 07:09 記者蘇金鳳／台中報導
    前台中市議員何敏誠掛上自己兒子及女兒的競選看板，暗示著年底市議員選舉不缺席。（記者蘇金鳳翻攝）

    台中市東南選區傳出今年的應選席次從5席將降至4席，民進黨將提名2+1席，現任的議員為鄭功進及陳雅惠，陳雅惠繼續爭取連任，鄭功進態度轉趨低調，不回應競選連任或由兒子鄭紹頡參選。而前市議員、樂成宮董事長何敏誠表達兒子何昆霖或女兒何翊綾可能出馬，但還不確定由誰參選，不過他與一對子女的合照競選看板已在近日掛出，標語則是「一直都在」，象徵年底選舉不缺席。

    台中市東南選區傳出今年的應選席次從5席將降至4席，國民黨預計提名2席，而民進黨提名2+1席，1席就是保障婦女名額，若國民黨提名2席，則以現任市議員李中及林霈涵為優先，但民進黨的參選情況就相當多變。

    民進黨東南區目前現任議員為鄭功進跟陳雅惠，陳雅惠繼續參選，而鄭功進卻轉趨低調，是否由自己或者兒子鄭紹頡參選，不願回應。

    而何敏誠擔任樂成宮的董事長後，已表達對回鍋市議員沒興趣，但希望兒子及女兒能接棒從政，正徵詢兩人的意願，但距離11月28日市議員選舉剩下不到一年，很多參選人的競選看板已出，何敏誠掛上與一對子女戰鬥力十足的合照，標語則是「 一直都在」，隱含著何家人一直都在服務，在今年選舉中不會缺席。

