為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    彈劾總統是絕對辦不到客觀事實！ 黃暐瀚：要先倒閣重選

    2025/12/19 11:13 即時新聞／綜合報導
    賴清德總統。（資料照）

    賴清德總統。（資料照）

    針對藍白聯手通過《財政收支劃分法》與停砍年金案所引發的憲政風暴，朝野對立已由議場攻防升級為「彈劾戰」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，倒閣絕對辦得到，彈劾、罷免總統，都不可能，彈劾總統眼前是「絕對辦不到」的客觀事實，還得讓民眾清楚知道。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，真想彈劾總統，恐該倒閣重選，倒閣換掉卓榮泰院長這條路，他一直沒有多談，理由很簡單，倒閣換院長，還有下一個院長，只要賴總統堅持不變，朝野繼續對立，「卡死」依舊無解。

    黃暐瀚指出，但現在藍白決定要提「彈劾」，那就得說清楚：「1.倒閣（院長下台）：可成（57席立委同意，總統解散國會，60天內重選），但解決不了問題。2.彈劾總統：根本辦不到。（76席立委同意，憲法法庭通過）3.罷免總統：根本辦不到。（76席立委同意，1/2公民投票，1/2同意）」。

    黃暐瀚續指，簡單地說，倒閣絕對辦得到，彈劾、罷免總統，都不可能，除非，倒閣重選之後，藍白立委席次超過76席，那就有可能讓總統彈劾案，送出立院（憲法法庭癱瘓中，仍無用）；讓總統罷免案，送出立院，交給公民複決。

    黃暐瀚直言，怎麼做？都由藍綠白自行決定，但彈劾總統眼前是「絕對辦不到」的這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播