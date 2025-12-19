彈劾總統是絕對辦不到客觀事實！ 黃暐瀚：要先倒閣重選

賴清德總統。（資料照）

針對藍白聯手通過《財政收支劃分法》與停砍年金案所引發的憲政風暴，朝野對立已由議場攻防升級為「彈劾戰」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，倒閣絕對辦得到，彈劾、罷免總統，都不可能，彈劾總統眼前是「絕對辦不到」的客觀事實，還得讓民眾清楚知道。

黃暐瀚在臉書PO文表示，真想彈劾總統，恐該倒閣重選，倒閣換掉卓榮泰院長這條路，他一直沒有多談，理由很簡單，倒閣換院長，還有下一個院長，只要賴總統堅持不變，朝野繼續對立，「卡死」依舊無解。

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚指出，但現在藍白決定要提「彈劾」，那就得說清楚：「1.倒閣（院長下台）：可成（57席立委同意，總統解散國會，60天內重選），但解決不了問題。2.彈劾總統：根本辦不到。（76席立委同意，憲法法庭通過）3.罷免總統：根本辦不到。（76席立委同意，1/2公民投票，1/2同意）」。

黃暐瀚續指，簡單地說，倒閣絕對辦得到，彈劾、罷免總統，都不可能，除非，倒閣重選之後，藍白立委席次超過76席，那就有可能讓總統彈劾案，送出立院（憲法法庭癱瘓中，仍無用）；讓總統罷免案，送出立院，交給公民複決。

黃暐瀚直言，怎麼做？都由藍綠白自行決定，但彈劾總統眼前是「絕對辦不到」的這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法