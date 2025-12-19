為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    涉集體幫代簽助鮑魚大亨鍾文智潛逃 北市信義警分局3副所長火速拔官

    2025/12/19 11:48 記者鄭景議／台北報導
    副所長李俊良。（記者王定傳攝）

    曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智炒作TDR被判刑30年5月定讞後潛逃中國。李俊良、古志銘、梁思強3名副所長因涉幫鍾文智「代簽」，昨遭檢調約談，今日信義分局也召開人評會，決議3名副所長全拔除副所長職務至分局警備隊，另李姓副所長等聲押結果，如獲准將報請停職。

    鍾文智炒作TDR案，台北地院2018年命他繳交5000萬元保金、限制住居及出境出海，每天向派出所報到；2021年判刑18年，再命繳交3000萬元保金，更改報到時間為週一、週四及週六。高院合議庭2023年改判17年6月，同年10月間諭知鍾接受科技監控1年，期限屆滿前命他再繳2000萬保金，未再延長監控。

    未料鍾男聯繫鄭畯中等3人（已起訴）協助逃亡，今年3月最高法院以鍾犯7罪合計判刑30年5月，經裁定應執行18年刑確定，鍾搭船潛逃中國。檢警後續清查，2021年至2023年鍾男人在外縣市時，警所卻有他的簽到紀錄，懷疑有人代簽。

    台北地檢署檢察官陳雅詩昨指揮內政部警政署政風室、台北市政府警察局信義分局、調查局台北市調查處，兵分15路，前往已調任三張犂派出所任職的李俊良辦公處，及古志銘、梁思強位於福德街派出所的辦公處等地執行搜索，並約談4名被告、19名證人，共23人到案說明。

    信義警分局表示，發現3名副所長疑涉不法，主動報請檢方指揮偵辦，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場，並追究相關人員的考監責任，絕不庇縱。

    副所長古志銘。（記者王定傳攝）

    副所長梁思強。（記者王定傳攝）

