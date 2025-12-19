屏縣議長周典論賄賂收購郭台銘連署書二審判3年2月 最高法院發回更審

屏東議長周典論二審改判3年2月徒刑、併科罰金150萬元、褫奪公權5年；最高法院今認為事實調查未盡、法律適用待釐清，撤銷發回高雄高分院更審。（資料照）

屏東縣議會議長周典論，被控花500萬元為鴻海集團創辦人郭台銘參選總統時收購連署書，一審屏東地院依違反正副總統選罷法之連署賄賂罪，將他判處4年徒刑；高等法院高雄分院認定僅成功連署4份，今年4月改判3年2月徒刑、併科罰金150萬元、褫奪公權5年；最高法院今認為事實調查未盡、法律適用待釐清，撤銷發回高雄高分院更審。

判決指出，周典論為了助無黨籍郭台銘、賴佩霞搭檔達到參選正副總統選舉連署門檻，在2023年9月1日、18日各交付150萬元和350萬元，給屏東縣潮州鎮長周品全（緩起訴確定），要求以老鼠會方式拉人、1票500元；周品全將其中450萬元交給潮州鎮公所約聘僱課員陳亮源等人（均緩起訴確定）找人連署。

屏東地檢署起訴，偵查、審理期間，周典論被收押7個月，始獲准50萬元交保。一審屏東地院將周典論判處徒刑4年、併科罰金500萬元、褫奪公權6年；周與檢方都上訴。

周典論答辯及上訴指出，他拿錢給周品全時，有明確交代這筆錢是要「推動連署書」的工作費，不能直接把錢給連署人，否認有違反選罷法的犯意與犯行。二審高雄高分院今年4月22日宣判，仍認定有罪，但改判3年2月，併科罰金150萬元，褫奪公權5年。

案經上訴，最高法院審理後認為，二審對於部分犯罪事實的調查尚未詳盡，且法條適用也有待釐清，將全案撤銷，發回高雄高分院更審。

