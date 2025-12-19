張惇涵立院備詢火力全開 鄉民大讚「1人電爆3藍委」

行政院秘書長張惇涵出席報告並備詢。（資料照）

行政院長不副署「財劃法修正案」引發在野黨批評。行政院秘書長張惇涵昨於立法院備質詢，與多名藍、白立委出現激烈口角，包括翁曉玲、羅智強、王鴻薇等人，張惇涵冷靜且機智快速回應使民眾大為驚嘆，有網友整理質詢內容並大讚「一人電爆立院藍委」。

一名網友於「批踢踢實業坊（PTT）」發文提及，翁曉玲昨質詢張惇涵，行政院會否副署12日三讀通過的「停砍公教人員退休金法案」？對此，張唸出翁的丈夫、前大法官陳春生在司法院釋字第717號解釋協同意見書中的文字「提醒」翁，並強調「一定會做出合法合憲的決定。」

這名網友指出，王鴻薇質詢時稱，張惇涵「專門造謠」，張用王鴻薇造謠敗訴讓委員啞口無言。針對羅智強「希特勒之問」提問，反嗆蔣介石也是獨裁；面對黃國昌，則是講道理講到黃國昌一直繞話題。「然後直接講立委職權行使法被判違憲，全部都被戳到跳起來耶，看來目前立院想造謠，又多了一個難纏的對手，行政院看來不副署有非常合理的理由！要不然藍白也不敢提倒閣，再說一次，不提不信任案，藍白就是認同行政院不副署的作法！」

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾也PO文說，「號稱立法院的戰神們vs正批踢踢戰出來的，誰勝？前批踢踢發言人爆紅」。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「想抓行政院來電，反被電爆，這些垃圾藍白委」、「大家都覺得秘書長很強，但從質詢可以發現更可怕的事，黃國昌問那問題就代表他根本沒在看行政院版的覆議案，證明行政院版他是為了反對而反對」。

被封新戰神 張惇涵：我只是盡本分

與此同時，張惇涵昨於Threads發文回應，「謝謝許多朋友在網路上的加油、提醒或批判。我只是盡我應該盡的本分，依照憲政責任備詢、依照我的職務權責說明。這是工作，也是責任。前方的挑戰還很多，困難也不會少。請大家繼續鞭策我們，也請繼續和國家一起向前走。順風也好、逆風也罷，希望我們都不要放棄，也都不要氣餒。順風的時候實踐理想，逆風的時候堅持理想。」

