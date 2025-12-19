楊瓊瓔賀年看板同框盧秀燕 提出建設台中3大方向

楊瓊瓔與盧秀燕合體掛看板。（記者張軒哲攝）

宣布角逐台中市長的立委楊瓊瓔今日推出「馬年行大運」戶外看板，與台中市長盧秀燕同框。對稱彩馬、花卉、雲紋、圓幣，寓意城市前行、產業興旺、家戶平安。背景放射光束呈現「日出中台灣」意象，增添新年動感。

楊瓊瓔提出三大方向：交通成為幸福引擎—加速捷運藍線、橘線及綠線延伸、公車準點，打造完整交通運輸系統；健康城市升級—強化長照、社區醫療、學校健康促進，推動運動場館翻新與綠地普及；產業與人才雙循環—以中科、大肚山科技走廊、精密機械、電動車供應鏈為核心，鏈結大學與職訓，讓青年留在台中、成就台中。

楊瓊瓔指出，盧秀燕市長多次公開肯定她在立法院為台中發聲，特別在交通建設、社會福利及產業升級等議題，楊瓊瓔的專業與行動力深受市府團隊讚賞，這份肯定不僅是對楊瓊瓔努力的認證，也象徵市府與立委攜手合作的典範。

楊瓊瓔表示，城市建設重在可驗證的里程碑。她將督促中央與市府協力，預算透明、工程進度定期公開，落實「用數據說話、以績效負責」。她也會深入社區，傾聽基層需求，讓政策貼近民意。針對治安、空汙與公共環境，主張強化科技偵蒐、夜間巡守及熱區清潔，並與社區、學校、企業共創安全友善生活圈。

她強調，近期已表達願依國民黨民主機制，投入台中市長黨內初選。大家都很關注他和江啟臣副院長的初選競爭，作為國民黨黨員和台中資深民意代表，一定尊重制度、接受市民檢驗，她表示兩人的目標一致都是要「讓台中更好」。

