    懷恨鄰居報警檢舉深夜放鞭炮 南投男先開車衝撞再持水果刀砍死他

    2025/12/19 13:14 記者陳鳳麗／南投報導
    懷恨蕭姓鄰居報警檢舉深夜放鞭炮，51歲黃男19日先開車衝撞騎機車外出的蕭男，再持刀刺死對方。（警方提供）

    南投縣名間鄉51歲黃姓男子，懷恨鄰居65歲蕭姓男子報警檢舉他常深夜放鞭炮，今天上午在門外埋伏，先開車衝撞騎機車外出的蕭男，蕭男倒地後再持預藏的水果刀刺殺，致蕭男傷重身亡，黃男行凶後自行打電話報案自首，員警到場後也坦承殺人。

    住名間鄉東湖村的51歲黃姓男子，疑精神狀態不穩定，常在深夜放鞭炮，鄰居不堪其擾，65歲的蕭姓男子因為家有小孩，擔心孩子受驚嚇，因此日前打電話報警檢舉，警方有到場了解，黃男不滿蕭男報警而決定採取報復行動。

    黃男今日上午7時多開車在蕭男家外面埋伏，看到蕭男騎機車準備外出，即發動車子衝撞蕭男，蕭男倒地後，黃男衝出來持水果刀刺殺蕭男數刀，看到蕭男血流如注，黃男驚覺自己闖大禍，打110報案表示自己殺人，警方火速通報消防局出動救護車將蕭男送醫急救，但仍宣告不治。

    據透露，蕭男務農，黃男則沒有工作，名間鄉公所獲知此事後，已由社會課人員前往蕭家協助家屬料理後事。

    黃男刺殺蕭姓鄰居後，水果刀丟在地上。（警方提供）

