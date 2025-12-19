假冒「高價藝伎咖啡豆」 歐客佬董事長出面致歉

知名連鎖「歐客佬咖啡」涉及高價咖啡豆標示不實爭議被法辦。（記者蔡淑媛攝）

知名連鎖「歐客佬咖啡」涉及高價咖啡豆標示不實爭議，販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎」咖啡豆，標示與實際原料來源不符，遭台中市食安處法辦，地檢署已簽分「他」字案，對此，歐克佬董事長王信鈞今天對外鞠躬致歉，坦承錯誤，表示是因行政流程疏失標示錯誤的莊園名稱，誤植產品全數下架封存，已販售20包半磅產品也全部回收。

巴拿馬咖啡商Willem J. Boot上個月公開指控歐客佬及其上游商涉嫌詐欺，強調歐客佬從未取得供貨，卻假冒其冠軍豆「Finca Sophia」名義行銷與販售產品，台中市食安處近日前往歐客佬調查後，認為標示與實際原料來源不符，違反食安法「不得攙偽或假冒」規定，涉嫌標示不實法辦，地檢署證實已簽分「他」字案。

王信鈞今天與總經理涂裴鈴今天開記者會對外說明，因內部作業流程疏失，誤植了產品的咖啡莊園名稱，雖然實際生產地與原標示均隸屬於位於巴拿馬的同一莊園聯盟，但這個錯誤仍導致消費者及莊園主誤解，對此表達誠摯的歉意。

王信鈞表示，2023年該莊園威廉先生曾來接洽推薦「Finca La Cabra」咖啡豆，去年歐克佬向莊園購入34公斤，員工未經過查證，直接標示最知名的「Finca Sophia」咖啡豆販售，11月24日看到威廉臉書發文後，立即啟動內部審查機制，快速釐清問題並全面下架相關產品，同時提供消費者無條件退貨，並讓消費者任選等價商品，另加贈一盒藝伎禮盒，也在第一時間向莊園主正式致歉，並積極展開溝通。

王信鈞說，按照當地律師的要求，歐客佬在官方社群平台上發布聲明，承認因行政作業疏失導致標示錯誤，起初溝通後，雙方有達成初步共識，所以莊園主撤下11月23日於社群上發布的聲明，不過後續雙方針對賠償金額未達共識，莊園主才會再度發文。

王信鈞說，本週另獲莊園主口頭提出其他和解方案，仍在與當地律師進行最後確認，會秉持負責任的態度，持續與對方溝通，妥善處理此事，也承諾將全力配合有關單位調查工作，徹底釐清整件事，也已徹底檢討相關流程，並強化作業審核SOP，相關負責人已調離現職，管理團隊亦有所調整，確保類似事件未來不再發生。

