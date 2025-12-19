為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    布朗大學槍擊案凶嫌曝光！25年前曾攻讀博士 MIT教授恐也是他殺的

    2025/12/19 14:50 即時新聞／綜合報導
    美國麻州檢方公布據信是布朗大學槍擊案嫌犯的照片。（路透）

    美國麻州檢方公布據信是布朗大學槍擊案嫌犯的照片。（路透）

    美國常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）上週末發生槍擊案，造成2死9傷，槍手隨後逃逸無蹤，警方18日晚間證實凶嫌身分並稱其已自殺身亡，但犯案動機至今仍不明。調查人員指出，該嫌還可能涉嫌在布朗大學事件發生2天後，殺害1名麻省理工學院（MIT）教授。

    綜合媒體報導，凶嫌是48歲的葡萄牙男子瓦倫特（Claudio Manuel Neves-Valente），25年前曾在布朗大學攻讀博士；警方表示，他們接獲線報指槍手曾在麻州租車，依此循線追查出身分。

    聯邦調查局（FBI）波士頓辦公室負責人多克斯（Ted Docks）說，凶嫌的遺體是在新罕布夏州賽勒姆（Salem）一個倉儲空間被人發現，當地距離波士頓市中心以北約32公里；現場還發現布朗大學槍擊案作案車輛及背包、2把槍等證據。

    調查人員表示，凶嫌也涉及於15日槍殺麻省理工學院教授盧雷羅（Nuno Loureiro），據信凶嫌與該名47歲的教授曾在葡萄牙就讀同一所大學。

    調查人員在一家倉庫旁發現凶嫌犯案用的車輛。（路透）

    調查人員在一家倉庫旁發現凶嫌犯案用的車輛。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播