布朗大學槍擊案凶嫌曝光！25年前曾攻讀博士 MIT教授恐也是他殺的

美國麻州檢方公布據信是布朗大學槍擊案嫌犯的照片。（路透）

美國常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）上週末發生槍擊案，造成2死9傷，槍手隨後逃逸無蹤，警方18日晚間證實凶嫌身分並稱其已自殺身亡，但犯案動機至今仍不明。調查人員指出，該嫌還可能涉嫌在布朗大學事件發生2天後，殺害1名麻省理工學院（MIT）教授。

綜合媒體報導，凶嫌是48歲的葡萄牙男子瓦倫特（Claudio Manuel Neves-Valente），25年前曾在布朗大學攻讀博士；警方表示，他們接獲線報指槍手曾在麻州租車，依此循線追查出身分。

請繼續往下閱讀...

聯邦調查局（FBI）波士頓辦公室負責人多克斯（Ted Docks）說，凶嫌的遺體是在新罕布夏州賽勒姆（Salem）一個倉儲空間被人發現，當地距離波士頓市中心以北約32公里；現場還發現布朗大學槍擊案作案車輛及背包、2把槍等證據。

調查人員表示，凶嫌也涉及於15日槍殺麻省理工學院教授盧雷羅（Nuno Loureiro），據信凶嫌與該名47歲的教授曾在葡萄牙就讀同一所大學。

調查人員在一家倉庫旁發現凶嫌犯案用的車輛。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法