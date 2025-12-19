副所長涉「代簽」助鍾文智潛逃獲30萬交保 火爆兒失控攻擊記者

信義分局福德派出所副所長古志銘。（記者王定傳攝）

已被拔官的北市信義警分局福德派出所副所長古志銘涉集體偽造簽到表，助連一鮑魚前老闆鍾文智棄保潛逃，今凌晨被檢方依違反貪污等罪諭令30萬交保，未料獲保、離開北檢時，其兒子突暴走，疑似不滿父親被媒體拍攝，向前遮擋鏡頭，並試圖搶走記者攝影器材，爆發一陣衝突，古男和親友立即上前將兒子拉開，才結束混亂。

據了解，古男被諭令30萬元交保後，其親友即現身北檢法警室前辦保，沒多久，法警釋放古男，媒體立即上前拍攝，追問是否協助代簽，未料，跟隨在旁的古兒，突擋在父親前，伸出右手試圖將媒體攝影器材搶走，還不斷動手拉扯，記者一邊保護器材、一邊怒斥「你幹嘛!」，就連親友欲將拉離現場，古兒仍不罷手。

直到法警遏止「不要動手!」，古男才高舉雙手，擺出投降姿勢，與親友往北檢門口走去，古男則在旁連忙道歉，雙手合十向媒體表示「不好意思!不好意思!」。

檢調警查出，台北市信義分局福德派出所前副所長李俊良（現已調往三張犁派出所），涉偽造報到簽名助鍾文智棄保潛逃，遭聲押禁見；至於現任2名副所長古志銘、梁思強疑似與李共謀，被依涉犯圖利罪各諭令30萬元交保，並限制出境、出海。

