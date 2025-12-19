為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    三鶯捷運測試噪音讓教師「隨身帶頭痛藥」 卓冠廷要求改善

    2025/12/19 12:31 記者翁聿煌／新北報導
    新北市議員卓冠廷（中右）邀相關單位會勘捷運三鶯線噪音問題。（記者翁聿煌攝）

    新北捷運三鶯線通車在即，目前正積極進行列車測試，新北市議員卓冠廷表示，沿線居民及學校紛紛抱怨軌道噪音，卓邀集新北市捷運局、三鶯工務所前往鶯歌鳳鳴國中了解捷運測試期間所造成的噪音影響，盼能爭取全罩式隔音牆，有老師深受其擾，還出示服用中的頭痛藥，捷運局表示，測試期間噪音較大聲，將要求廠商盡速改善。

    卓冠廷邀集鳳鳴國中校長林世慶、家長會長官小娟、鳳祥里長曾勝利及多位學校老師和家長代表到場表達心聲，卓冠廷表示，捷運三鶯線沿線緊鄰學校與住宅區，噪音問題他早在2022年就向捷運局提出，且多次在議會提醒，務必預留全罩式隔音牆經費，過去台中捷運綠線、機場捷運與環狀線皆曾因初期未妥善處理噪音問題，導致通車後民怨四起，最終仍需追加更多預算補做改善工程。

    過程中，一名鳳鳴國中英文老師當場拿出一整包頭痛藥，表示捷運測試的噪音已影響教師健康，甚至成為老師之間討論「哪個牌子比較有效」的話題，曾勝利表示，捷運噪音已經是周邊里長近期最常接獲的民怨。

    校長林世慶表示，捷運測試噪音造成的影響是現在進行式，改善計劃卻一拖再拖，然而學生對於噪音的改善無法等待，在學學生多是鄰近住戶，上課聽噪音，下課回家還是噪音，學生正值升學階段，英文聽力測驗時卻因噪音干擾而聽不清楚內容，即使老師將麥克風音量調至最大，仍遭捷運噪音覆蓋。

    卓冠廷要求捷運局，研議在「測試期間」即降低噪音的可行作法，將測試報告時程提前至明年一月中，立即啟動全罩式隔音牆評估，即便測試結果符合法規標準，仍應儘速評估專案型降噪措施。

    新北市議員卓冠廷指測試運行中的捷運三鶯線噪音太大，影響沿線居民及學校安寧。（記者翁聿煌攝）

