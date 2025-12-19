立院司委會移請監院彈劾 卓揆向監委說明：不副署是不得不的作為

行政院長卓榮泰不副署財劃法，立院司委會移請監察院彈劾卓榮泰，正巧監察院今日赴行政院進行年度巡察，卓揆特別向監委說明不副署的決定。（記者鍾麗華攝）

行政院長卓榮泰不副署財劃法，立院司委會移請監察院彈劾卓榮泰，正巧監察院今日赴行政院進行年度巡察，卓揆特別向監委說明財劃法不副署的決定，他表示，目前沒有辦法透過大法官會議進行釋憲，必須暫時讓財劃法無法生效，所以不副署是在窮盡各種救濟方式當中，不得不的作為，雖然引起很多憲政秩序的討論，但最終目的是希望能回歸憲政秩序的理性討論。

卓揆表示，過去這一年，國家內外部遭到非常多挑戰，國際局勢方面，面臨美國關稅貿易新秩序談判，產業供應鏈發生很多變化，也帶動全球經貿產業鏈重新調整，副院長鄭麗君的談判團隊正緊鑼密鼓，期待在可預見的時間確認談判工作，穩定國內各產業，而政府也已擬定的產業支持政策。

卓揆說，另外國內也遭到相當多的天災，幾次接踵而來的重大災害，影響到很多地區居民生活、產業的發展，因此政府擬定各自不同的特別預算，全面執行各受災地區的災後復原工作。

卓揆指出，但是立法院卻在此時提出爭議法案，讓行政院已在面臨內外各種挑戰時，還要窮盡憲政救濟的方式，來進行法案討論。但行政院實在是窮盡各種方式後，仍無法在維護憲政、維護法律秩序下，做出完全符合法案內容的條件。

卓揆表示，日前他代表行政院，依照憲法第37條規定，做了財劃法不副署的決定，因為財劃法造成國家財政重大負擔，明顯違反公債法，這是一個非常慎重決定，對他個人來講並不為難，因為一旦副署生效，行政院若照編，就會產生違法的預算案，「我們就會是違法的行政院」。

卓揆說，目前已經沒有辦法透過大法官會議來釋憲，必須暫時讓財劃法沒有辦法生效，所以不副署是在窮盡各種救濟方式中，不得不的作為，雖然引起很多憲政秩序的討論，我們都欣然面對。

卓揆強調，依照憲法第37條所做的不副署的決定，最終目的是要回歸憲政秩序理性討論，只要能夠回歸到中華民國憲法與增修條文所列的，所有憲政機關、國家中央與地方機關當中，能夠依照法律秩序、憲法秩序來，我們還是可以找到一個適合解決問題的方法。

