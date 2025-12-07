為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」林智群4問酸：蔣家反共「不過三代」

    2025/12/07 10:46 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    中國社群軟體「小紅書」近兩年涉入1706件詐騙案遲未改善、亦未回應台灣官方要求，行政院長卓榮泰昨（6）日強調，小紅書來自言論自由受限的中國，「放任不自由的言論傷害我們的言論自由，政府不能接受」，宣布啟動「網際網路停止解析與限制接取」措施，暫定一年。台北市長蔣萬安卻批評，民進黨反中反到自己變成共產黨，引來林智群律師砲轟，「富不過三代，蔣家反共也不過三代」。

    卓榮泰表示，小紅書相關詐騙金額高達2億元，但完全不理台灣政府的任何要求與行為，平台上也存在不實、甚至對兒少造成傷害的內容，親子團體多次反映，政府必須採取行動。他並批評，「放任這種不自由的言論，來傷害我們的言論自由」。

    蔣萬安昨（6）日受訪時則砲火猛烈，質疑卓榮泰「要用言論不自由對付言論不自由」？他批評民進黨「反中反到自己變成共產黨」，還強調，打詐本該落實，但政府必須有一致標準、做法正確，不要讓外界覺得政策混亂或別有他圖，並喊話「一個月後就來檢視打詐成效」。

    林智群昨晚則發文反問，「美國也禁止TikTok、微信，他們也是共產黨嗎？如果共產黨那麼糟糕，國民黨還要跟他們統個屁啊？藍白人最常講，到中國就要遵守中國法律，很難嗎？TikTok、微信違反美國法律，人家就要禁，小紅書涉詐，還願意不遵守台灣法律，不能禁嗎？富不過三代，蔣家反共也不過三代」。

    貼文底下不少網友留言諷刺「反台反到成共產黨小弟」、「所以他是用共產黨三個字誇獎人還是罵人，感覺好混亂」、「如果執政黨這樣就是共產黨的話，蔣不聽早就跪下去了，不用特地去上海跪，但蔣不停現在還站著罵」、「那国民黨豈不是要跪民進黨了」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播