蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」林智群4問酸：蔣家反共「不過三代」

中國社群軟體「小紅書」近兩年涉入1706件詐騙案遲未改善、亦未回應台灣官方要求，行政院長卓榮泰昨（6）日強調，小紅書來自言論自由受限的中國，「放任不自由的言論傷害我們的言論自由，政府不能接受」，宣布啟動「網際網路停止解析與限制接取」措施，暫定一年。台北市長蔣萬安卻批評，民進黨反中反到自己變成共產黨，引來林智群律師砲轟，「富不過三代，蔣家反共也不過三代」。

卓榮泰表示，小紅書相關詐騙金額高達2億元，但完全不理台灣政府的任何要求與行為，平台上也存在不實、甚至對兒少造成傷害的內容，親子團體多次反映，政府必須採取行動。他並批評，「放任這種不自由的言論，來傷害我們的言論自由」。

蔣萬安昨（6）日受訪時則砲火猛烈，質疑卓榮泰「要用言論不自由對付言論不自由」？他批評民進黨「反中反到自己變成共產黨」，還強調，打詐本該落實，但政府必須有一致標準、做法正確，不要讓外界覺得政策混亂或別有他圖，並喊話「一個月後就來檢視打詐成效」。

林智群昨晚則發文反問，「美國也禁止TikTok、微信，他們也是共產黨嗎？如果共產黨那麼糟糕，國民黨還要跟他們統個屁啊？藍白人最常講，到中國就要遵守中國法律，很難嗎？TikTok、微信違反美國法律，人家就要禁，小紅書涉詐，還願意不遵守台灣法律，不能禁嗎？富不過三代，蔣家反共也不過三代」。

貼文底下不少網友留言諷刺「反台反到成共產黨小弟」、「所以他是用共產黨三個字誇獎人還是罵人，感覺好混亂」、「如果執政黨這樣就是共產黨的話，蔣不聽早就跪下去了，不用特地去上海跪，但蔣不停現在還站著罵」、「那国民黨豈不是要跪民進黨了」。

