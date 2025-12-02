肯定台灣追加國防預算！美眾院中國委員會發文：有助美台夥伴關係

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」在社群平台發文，肯定台灣提升自我防衛能力，認為此舉將有助於深化台美夥伴關係。圖為該委員會主席穆勒納爾。（美聯社檔案照）

總統賴清德宣布追加國防預算，計畫未來8年投入1.25兆元經費。美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」1日在社群平台發文，肯定台灣提升自我防衛能力，認為此舉將有助於深化台美夥伴關係。

委員會在X平台發文指出，賴清德政府這次提出的新預算，就是對強化台灣嚇阻能力的重大投資，這不僅能提升台灣自身的安全，也會深化台美之間的夥伴合作關係。我們的目標是透過實力維持和平，而這項新預算將有助於達成這個目標。

請繼續往下閱讀...

在賴總統11月26日宣布追加國防預算後，美國跨黨派參、眾兩院議員已接連發文表達肯定，強調台灣是美國可信賴夥伴，這項特別預算將有助確保區域和平與穩定。

共和黨籍的聯邦參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）在第一時間發文表示，這項增加國防支出的提案顯示台灣是意志堅定的夥伴，具備能力且願意分擔在其區域內嚇阻侵略的重擔。

參院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）在X平台發文表示，樂見賴總統宣布增加國防預算，「台灣是美國強有力、可信賴的夥伴」，提出這項特別預算的決定是確保區域和平及穩定的重要一步。

聯邦眾議院外交事務委員會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）也肯定賴總統嚴肅看待台灣自我防衛。他發文指出，「這些投資將提升嚇阻並強化台灣海峽的和平與穩定」。

眾議院軍事委員會成員、共和黨籍眾議員麥考米克（Rich McCormick）也表示，樂見台灣宣布大幅投資不對稱戰力、無人機，以及更深融入美國的防衛供應鏈，「願意自我投資者是美國最堅實的夥伴，而台灣正展現真正的領導力」。

美中戰略競爭特別委員會X貼文：

The @ChingteLai Administration’s new budget is a serious investment in Taiwan’s deterrence capabilities. It will improve security for Taiwan and strengthen Taiwan’s partnership with the U.S. Our goal is peace through strength, and this new budget will help make that happen.… — Select Committee on China （@ChinaSelect） December 1, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法