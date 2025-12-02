為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    肯定台灣追加國防預算！美眾院中國委員會發文：有助美台夥伴關係

    2025/12/02 06:06 國際新聞中心／綜合報導
    美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」在社群平台發文，肯定台灣提升自我防衛能力，認為此舉將有助於深化台美夥伴關係。圖為該委員會主席穆勒納爾。（美聯社檔案照）

    總統賴清德宣布追加國防預算，計畫未來8年投入1.25兆元經費。美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」1日在社群平台發文，肯定台灣提升自我防衛能力，認為此舉將有助於深化台美夥伴關係。

    委員會在X平台發文指出，賴清德政府這次提出的新預算，就是對強化台灣嚇阻能力的重大投資，這不僅能提升台灣自身的安全，也會深化台美之間的夥伴合作關係。我們的目標是透過實力維持和平，而這項新預算將有助於達成這個目標。

    在賴總統11月26日宣布追加國防預算後，美國跨黨派參、眾兩院議員已接連發文表達肯定，強調台灣是美國可信賴夥伴，這項特別預算將有助確保區域和平與穩定。

    共和黨籍的聯邦參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）在第一時間發文表示，這項增加國防支出的提案顯示台灣是意志堅定的夥伴，具備能力且願意分擔在其區域內嚇阻侵略的重擔。

    參院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）在X平台發文表示，樂見賴總統宣布增加國防預算，「台灣是美國強有力、可信賴的夥伴」，提出這項特別預算的決定是確保區域和平及穩定的重要一步。

    聯邦眾議院外交事務委員會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）也肯定賴總統嚴肅看待台灣自我防衛。他發文指出，「這些投資將提升嚇阻並強化台灣海峽的和平與穩定」。

    眾議院軍事委員會成員、共和黨籍眾議員麥考米克（Rich McCormick）也表示，樂見台灣宣布大幅投資不對稱戰力、無人機，以及更深融入美國的防衛供應鏈，「願意自我投資者是美國最堅實的夥伴，而台灣正展現真正的領導力」。

    美中戰略競爭特別委員會X貼文：

