2026參戰！議長張勝德掛起看板，表態爭取國民黨宜蘭縣長提名。（縣議員楊弘旻提供）

2026國民黨宜蘭縣長人選，不分區立委吳宗憲早已表態爭取提名；另一位熱門人選宜蘭縣議會議長張勝德始終未表態，而今日在宜蘭街頭立起「爭取國民黨宜蘭縣長提名」的看板，正式表態爭取提名。

明年宜蘭縣長選舉，民進黨確定徵召林國漳律師參選。國民黨人選未定，張勝德、吳宗憲相持不下；吳宗憲勤走地方，關注宜蘭議題發展，並早已表態「球來就打」，還說如果由他參選縣長，有信心凝聚藍白雙方力量，守住宜蘭。

張勝德也積極布樁經營，志在參選縣長，但始終未明確表態與宣布，甚至還傳出黨中央屬意吳宗憲參選；張勝德在爭取宜蘭縣黨部主委失利後，更具危機感；黨部主委對縣長人選具有建議權，極為關鍵。

挺張陣營感到憂心，日前由議員楊弘旻等發起「2026宜蘭縣長選舉推薦參選連署書」，請國民黨議員、鄉鎮市長與鄉鎮市民代表共同連署，推薦張勝德作為國民黨縣長參選人，已請縣黨部安排與轉達，盼近期面交給黨主席鄭麗文採納，希望扭轉局面，爭取出線。

張勝德對於連署行動，曾表示感謝各界抬愛，當時對參選縣長仍未鬆口；而今天宜蘭街頭出現，「拚出宜蘭好生活，讓宜蘭更好」，「張勝德爭取國民黨宜蘭縣長提名，懇請支持」，延續因貪污案停職的縣長林姿妙縣政主軸「拚出宜蘭好生活」。

張勝德掛看板的動作被認為正式表態參選，爭取國民黨宜蘭縣長提名，但他電話未接，未能得知其說法。

