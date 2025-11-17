為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2026參戰！議長張勝德掛起看板 表態爭取國民黨宜蘭縣長提名

    2025/11/17 17:22 記者游明金／宜蘭報導
    2026參戰！議長張勝德掛起看板，表態爭取國民黨宜蘭縣長提名。（縣議員楊弘旻提供）

    2026參戰！議長張勝德掛起看板，表態爭取國民黨宜蘭縣長提名。（縣議員楊弘旻提供）

    2026國民黨宜蘭縣長人選，不分區立委吳宗憲早已表態爭取提名；另一位熱門人選宜蘭縣議會議長張勝德始終未表態，而今日在宜蘭街頭立起「爭取國民黨宜蘭縣長提名」的看板，正式表態爭取提名。

    明年宜蘭縣長選舉，民進黨確定徵召林國漳律師參選。國民黨人選未定，張勝德、吳宗憲相持不下；吳宗憲勤走地方，關注宜蘭議題發展，並早已表態「球來就打」，還說如果由他參選縣長，有信心凝聚藍白雙方力量，守住宜蘭。

    張勝德也積極布樁經營，志在參選縣長，但始終未明確表態與宣布，甚至還傳出黨中央屬意吳宗憲參選；張勝德在爭取宜蘭縣黨部主委失利後，更具危機感；黨部主委對縣長人選具有建議權，極為關鍵。

    挺張陣營感到憂心，日前由議員楊弘旻等發起「2026宜蘭縣長選舉推薦參選連署書」，請國民黨議員、鄉鎮市長與鄉鎮市民代表共同連署，推薦張勝德作為國民黨縣長參選人，已請縣黨部安排與轉達，盼近期面交給黨主席鄭麗文採納，希望扭轉局面，爭取出線。

    張勝德對於連署行動，曾表示感謝各界抬愛，當時對參選縣長仍未鬆口；而今天宜蘭街頭出現，「拚出宜蘭好生活，讓宜蘭更好」，「張勝德爭取國民黨宜蘭縣長提名，懇請支持」，延續因貪污案停職的縣長林姿妙縣政主軸「拚出宜蘭好生活」。

    張勝德掛看板的動作被認為正式表態參選，爭取國民黨宜蘭縣長提名，但他電話未接，未能得知其說法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播