缺席中央應變所記者會 盧秀燕開直播：台中及時拆彈、化解危機

台中市長盧秀燕今天缺席中央前進應變所記者會，卻在主持市政會議開直播大談因應非洲豬瘟疫情，強調台中「及時拆彈」、「化解危機」，「把疫情鎖在案場不外流」。（擷取自盧秀燕臉書）

台中成台灣非洲豬瘟疫情破口，豬農父子今天（4日）凌晨被收押，因疫調狀況百出，農業部長陳駿季昨不客氣地點名「台中指揮官」、台中市長盧秀燕說明；中央前進應變所昨天首度停開記者會，今天復開，但盧秀燕又缺席；她主持市政會議，透過直播宣稱，台中包括清消、封鎖、疫調、監控等均「採全國最嚴格標準」，「目前我負責任的說，台中市其餘豬場及全國豬場豬隻都沒被傳染」，台中「及時拆彈、化解危機，鎖住疫情，不讓病毒外流」。

台中市爆非洲豬瘟，迄今疫調與各項因應狀況百出，中央進駐急救火，進入關鍵倒數5天防疫竟又出包，中央急派國軍化學兵日前連夜清消案例豬場，預計昨日採檢，但台中市相關人員竟逕自到案場再消毒，讓採檢被迫後延，引發輿論譁然，陳駿季公開重批台中市「自走砲」，更不客氣點名盧秀燕身為台中疫情應變中心系統的指揮官，對外不能只是簡單一兩句動保處人員誤解指令帶過。

因豬瘟疫調諸多疑點，涉嫌塗改變造化製三聯單的豬農父子今天凌晨羈押禁見；今天上午前進應變所記者會恢復召開，各界關切台中市府相關應對及諸多疑點說明，盧秀燕卻又缺席記者會，未親上火線，改派副市長鄭照新代打。

盧秀燕未出席中央記者會，卻在市府主持市政會議，並同步直播。盧秀燕強調，非洲豬瘟疫情傳出後，中央宣布15天禁制期，今天已是第13天，再兩天若順利就能達清零解封目標；她更強調，台中市府「日以繼夜、全府動員」，「包括清消、封鎖、疫調、監控等，均採全國最嚴格標準」，希望其他豬場及豬隻不被感染，「目前我負責任的說，台中市其他154場豬場及逾8萬頭豬隻及全國豬場豬隻都沒被傳染」。

她另說，至於大家擔心的廚餘去化等，台中均調整到全國最嚴標準，廚餘採檢也全陰性；她強調，非洲豬瘟是非常嚴重的疫情，台中「及時拆彈」、「化解危機」，「把疫情鎖在案場不外流」。

對於連連被外界質疑狀況百出，盧秀燕也指出，台中面對頑強疫情不斷調整，「即使過程遭質疑或有要更精進的地方，但我們勇敢誠實面對」，即時檢討改進調整，即時拆彈、化解危機，把疫情鎖在案場不外流。

遭中央點名後缺席應變所記者會盧秀燕直播稱全國最嚴、及時拆彈。（記者蘇孟娟攝）

