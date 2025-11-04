為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    才被陳駿季點名 「台中指揮官」盧秀燕今又缺席前進所記者會

    2025/11/04 09:33 記者蘇孟娟／台中報導
    才被陳駿季點名，盧秀燕又缺席前進應變所記者會了。（記者蘇孟娟攝）

    才被陳駿季點名，盧秀燕又缺席前進應變所記者會了。（記者蘇孟娟攝）

    台中成台灣非洲豬瘟破口，豬農父子凌晨被收押，因疫調狀況多，更擅自對豬場再行消毒，影響採檢，非洲豬瘟前進應變所記者會昨（3日）首度停開，農業部長陳駿季昨不客氣點名「台中指揮官」、台中市長盧秀燕要完整說明；今天應變所記者會復開，盧秀燕又缺席，再度派台中市副市長鄭照新代打，市府行程曝她今天上午主持市政會議。

    台中市爆非洲豬瘟迄今，台中疫調迄今狀況多，中央進駐急救火，進入關鍵倒數5天防疫，中市府竟又出包，台中市二度對豬場進行消毒採檢均仍驗出病毒，中央急派國軍化學兵日前連夜清消完，預計昨日採檢，但台中市政府竟在未告知中央下，2日逕自前往案場消毒，讓昨日採檢恐存偽陰性疑慮，導致誤判，被迫後延，引發軒然大波，陳駿季批台中市「自走砲」行為，在台中每日召開的前進應變所記者會臨時取消，陳駿季更在昨日的中央指揮中心記者會中，不客氣再點名盧秀燕，台中疫情應變中心系統的指揮官是市長盧秀燕，對外不能只是簡單一兩句動保處人員誤解指令帶過，要求地方提出完整的調查報告。

    因豬瘟疫調諸多疑點，事態嚴重，台中地檢署昨帶回豬農父子調查，今天凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准；前進應變所記者會今日恢復召開，各界關切台中市府相關應對及諸多疑點說明，但被陳駿季點名的盧秀燕，未親上火線，今日又缺席記者會，改由鄭照新代打，市府行程排她主持市政會議，再度引發議論。

    對於昨前進應變所記者會取消，台中市府也僅表示，應變所指揮官杜文珍昨被指派須北上參加午間的專家會議，因此取消原訂10點記者會，但仍以線上會議方式參與台中市昨上午8點半的防疫工作會議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播