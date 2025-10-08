揭TikTok「2大危害」 綠委籲：修法納管保護兒少身心健康

國際特赦組織台灣分會今偕同民進黨立委林月琴、沈伯洋、林楚茵等人召開「修法納管，別讓TikTok演算法危害兒少身心健康」記者會。（記者王藝菘攝）

面對中國社群平台抖音、TikTok（抖音國際版）」興起，除有高度資安風險外，亦有研究指出對孩童成長造成不利影響。國際特赦組織台灣分會今偕同民進黨立委林月琴、沈伯洋、林楚茵等人召開記者會呼籲，政府與平台業者應正視數位演算法對兒少心理健康與隱私的潛在威脅，儘速建立兼顧人權保障與心理安全的數位使用環境。

國際特赦組織在2023年針對TikTok的「為你推薦」頁面進行實驗，發現青少年只要展現心理困擾傾向，平台演算法就會迅速推播大量涉及憂鬱、自殘等高風險內容；2025年再次詢問TikTok是否已改善相關問題，平台僅回應早已有的功能，並未提出實質改革。特赦組織呼籲，政府應儘速審查演算法設計對兒少的心理健康影響，建立監督與平台責任機制。

精神科醫師林煜軒指出，2000年後出生的世代成長於高度數位化的環境，手機、平板與社群平台無所不在，儘管提供了自我表達與社交支持的新途徑，卻也帶來網路霸凌、性私密影像散佈與網路成癮等新型風險。

林煜軒說，從台灣大規模調查中，發現性私密訊息影像散佈與青少年自傷風險密切相關，呼籲政府應優先針對高風險網路行為建立常態化監測與早期介入機制，並推動平台演算法的透明與責任歸屬，以實質保障兒少心理健康。

立委林月琴續指，據2023年台灣傳播調查資料庫調查，9歲至12歲國小兒童使用TikTok的比率高達46.1%，推算使用TikTok的國小三年級至六年級人數可能高達38萬人，恐將大量兒少隱私暴露於中國。

「目前政府對網路平台的管理多聚焦於打詐，卻忽略兒少網路安全。」林月琴表示，她已於本會期推動「人工智慧基本法」及「兒少權法」修法，納入年齡驗證與主責機關制度，並預告將強化平台課責機制、要求內容審查與演算法監管，並著手研議對未落地境外平台的管理法源。

立委沈伯洋認為，現行對TikTok等數位平台的監管過於零散，無法有效保護兒少，TikTok年齡限制形同虛設、演算法具高度成癮性，並存在中國存取用戶資料、散播削弱民主敘事等風險，對國家安全與兒少隱私構成雙重威脅。他將提出「個資法」、「兒少法」修法草案，賦予兒少刪除個資權，並促請數發部研擬更具系統性的數位平台監管機制，建立長效防護。

立委林楚茵提及，據2025年台灣民主實驗室的調查，15至18歲青少年中有高達42.3%每天多次使用TikTok；該平台對內容缺乏有效審查與分級機制，導致許多不當或錯誤資訊透過演算法推播給兒少，形同「裹著糖衣的毒藥」。她強調，兒少尚在價值觀發展階段，長期接觸此類內容將對心理健康產生深遠影響，政府不能再對這類境外平台的風險坐視不管。

