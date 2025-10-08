控被長官利用抹黑潘孟安！ 楊斯棓讚侯俐安 歎媒體失魂、政客失格

楊斯棓為侯俐安抱不平。（圖翻攝自楊斯棓臉書）

民眾黨主席黃國昌「養狗仔」風波延燒，本週二（7日）又有1記者捲入相關爭議，被指涉的記者同日晚間還原2023年12月，藍委王鴻薇指控時任賴清德競選總幹事潘孟安接受綠能廠商「供養」住豪宅的烏龍爆料事件始末，引發關注。醫師兼作家楊斯棓看完整篇貼文之後相當感慨，發文為該名記者抱不平。

週刊7日爆料王鴻薇的助理張凱維，不僅和黃國昌手下「狗仔頭」謝幸恩（化名蕭依依）合作兜售狗仔偷拍照片，還與《聯合報》記者侯俐安合作，報導「金屋藏潘」的獨家新聞，然後讓王鴻薇拿此事開記者會追殺潘孟安，結果大翻車。而侯俐安本人7日晚間透過社群還原整起事件真相，原來從頭到尾扭曲事實的是王鴻薇，侯俐安還說她因為這件事選擇離開待了10多年的《聯合報》，掀起輿論熱議。

對此，楊斯棓在臉書發文表示，從侯俐安的貼文可以看到一個記者的風骨，與一間報社的沉淪，「史官秉筆直書，求的是青史一寸丹心。曾獲吳舜文新聞獎的前聯合報記者侯俐安一則臉書告白，讀罷，不免令人長嘆，此非個人之恩怨，實乃當代新聞志業淪為政爭白手套之活描，一幅二十一世紀東亞民主櫥窗內，精心裱糊之《群醜圖》。她身上可見舊派新聞人之風骨，英文世界稱之為『integrity（正直）』。」

「接獲密報，知其職分所在為『監督』，而非『羅織』。故親身查證，訪及屋主，得悉『租金照付』一節。此乃法證之精神，盎格魯撒克遜文明之基石。倘若報導止於此，則是一篇合格之調查新聞，縱潘氏貴為總統府秘書長，亦當受此檢驗，此謂『陽光是最好的防腐劑』，程序公義，無可厚非。然其可敬處，在於查證之勤，更在於忤逆之勇，當聯合報編輯室那隻『看不見的手』，不再是引導真相，而是直接封喉，命其嫁接於政客王鴻薇時，侯氏竟能『立刻表達強烈反對』。」

「此一『反對』，在今天此『識時務者為俊傑』之醬缸中，便如荒原上最後一株拒絕低頭的蘆葦，脆弱而高貴。她所欲者，乃『Media Scrutiny（媒體審查）』；報社所命者，卻是『Political Assassination（政治暗殺）』。最終掛冠而去，十二載青春付諸東流，是為保全此身為『記者』之名，而非淪為權力鬥爭中一介『刀筆吏』。」

楊斯棓接著說：「再觀聯合報此等百年大報，其高層之擘畫，可謂盡得『厚黑學』之精髓。一篇本應由記者署名、事實平衡之報導，竟要假手於政客，上演一齣『借刀殺人』之戲碼。此舉之卑劣，在於它徹底混淆了第四權與立法權之界線。媒體不再是仲裁者，而自甘為鬥雞場中，為其中一隻鬥雞身上所綑的一片利刃。更不堪者，乃其商業操作之猥瑣。將『有付租金』此一關鍵平衡資訊，藏於付費牆之後，猶如舊時上海灘小報，將最駭人聽聞之標題印於頭版，而澄清之小字則縮於報縫之間。」

「此非辦報，乃是設局。設一個引君入甕、任人唯『錢』之局，沒付會員費的讀者眼球跨不過那堵牆，無法讀到牆後的真相。如此，新聞之公器，淪為一門宰割真相、販賣偏見之生意。昔日報人『文人論政』之風雅，至此已蕩然無存，徒留一身銅臭與黨派之腥臊。」

「至於王鴻薇委員，其人其事，缺的是政治家之遠見，有的是選舉機器之精算。侯記者已將『潘有付租金』之事實送至嘴邊，王鴻薇於記者會上，依舊高舉『被供養』之大旗，口沫橫飛。何解？非不知也，乃不為也。真相於其眼中，遠不如一句聳動之口號能換取更多之聲量。其後挨告敗訴，也不過是政治投機生涯中，可負擔的一筆成本。此類人物，將國會殿堂作秀場，視媒體麥克風為權力春藥，民粹為燃料，是此島嶼不堪之景。其可鄙處，不在於言辭之凶悍，而在於其對事實本身之輕蔑與褻瀆。」

最後楊斯棓慨歎：「綜觀此事，侯記者求去，是一聲清脆響亮之決裂。聯合報群臣作為，是一種制度性之沉淪。王鴻薇之言，是一種常態化之墮落。當媒體失其魂，政客失其格，僅餘一二記者如侯俐安者，以唐吉訶德式之姿，衝向那早已腐朽之風車，其舉悲壯，為這個失序時代下一抹蒼涼注腳。」

