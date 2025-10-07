遭指與王鴻薇合作抹黑跟拍潘孟安 聯合報「H記者」親曝驚人真相！

國民黨立委王鴻薇前年抹黑潘孟安接受綠能廠商供養住豪宅，結果卻是大翻車。（資料照）

民眾黨主席黃國昌遭爆「養狗仔」跟監政敵，偷拍照再透過中間人向藍營民代推銷，國民黨王鴻薇就曾使用黃國昌手下狗仔偷拍的照片來「看圖說故事」，誣指現任總統府秘書長潘孟安收受好處住豪宅。而今週刊又爆，王鴻薇與《聯合報》的「H記者」合作，報導「金屋藏潘」的獨家新聞，引發外界熱議。週刊所指的這位「H記者」，今（7日）晚在社群發生還原真相，直指扭曲事實的是王鴻薇！

2023年12月，王鴻薇爆料時任總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安住在萬華「力麒御品」豪宅，疑被綠能廠商「供養」，還出示偷拍照片抹黑攻擊，潘孟安隨後提出租屋合約與每個月租金匯款為憑自清並提告，一、二審王鴻薇均敗訴。順帶一提，潘孟安早在2022年12月卸任屏東縣長，遭跟拍期間，並無公職身分，此偷拍事件已涉及政治偵防。

請繼續往下閱讀...

《鏡週刊》今天再踢爆，被視為黃國昌手下「狗仔頭」的前《中央社》記者謝幸恩（化名蕭依依），與國民黨立委王鴻薇的助理張凱維合作兜售狗仔偷拍照片，包括「金屋藏潘」事件和現任行政院政委陳時中餐敘的烏龍爆料偷拍。其中有關潘孟安被財團供養的胡亂指控，《鏡週刊》指稱王鴻薇的張姓助理不僅拿謝幸恩的跟監資料，還跟《聯合報》的「H記者」合作，該記者不僅會回報相關訊息，還會把還沒發布的報導原稿傳給張助理修改內容。

事實上早在週刊之前，資深媒體人曾韋禎今年4月10日就在臉書指名道姓PO文指控，「王鴻薇抹黑潘孟安，居然是聯合報記者侯俐安主動當起狗仔、拍照、蒐證，架構出整起假新聞，再找王鴻薇配合；讓聯合報率先刊登獨家，再由王鴻薇扛下責任，並於當天召開記者會繼續追殺……」

針對上述爆料和指控，這名「H記者」終於現身，7日晚間具名在臉書發文，「我是鏡週刊所謂的H記者，侯俐安。我來試著說明整起事件的來龍去脈，也希望所有人都能一起思考『媒體公開監督』和『匿名政治跟拍』的區別，以及面對這些議題時，身為媒體在每一個環節應如何處置才會更好。」

「對於潘孟安秘書長台北住所的新聞，我在2023年從不同管道接獲爆料之後，本於職責向地方、業界多方查證，也確實看見座車進出大樓，並訪問房東詢問租金事宜。我最初認為可以報導，是因為潘孟安秘書長當時雖然沒有公職，但他是總統競選總幹事，應注意社會觀感，而我也有採訪到屋主回應潘有付租金，並如實寫入報導中，做好媒體的平衡。」

她接著說：「然而，當我將相關內容回報報社時，其中一位長官要求我找立委合作，另一位長官則直接要求我跟王鴻薇委員合作，並以王鴻薇名義爆料，隔日再由王開記者會。這並非我的意願，當時我立刻表達強烈反對，但主管卻非常堅持，否則不能發新聞。在此之前，我並不認識王鴻薇及王鴻薇後續指派對口的助理張凱維，直到現在我也完全不認識謝幸恩，更從沒進去過那棟房子。我照長官的意思去接洽王辦後，張凱維也提供許多內部照片給我，我不清楚對方如何取得那些照片，但顯然最後他交給檢方的，卻都是跟我的對話。」

「到了見報當天，讓我感到錯愕的有兩件事，第一是即使我先前已有告知、報導也有如實呈現房東稱有繳租金，王鴻薇委員卻仍在記者會中指控潘孟安『被供養』等語言，最後導致她挨告判賠；第二則是我的平衡報導，大多數被放在付費會員專區。這也是為什麼媒體揭露的對話中，我表達不認同自己的報導被『壓小』，是因為一方面最後刊登的篇幅與內容跟報社告知我的有落差，一方面是我覺得應有更完整的平衡。」

侯俐安最後表示，「我自認在合法範圍本於事實追查並客觀報導，但這次的事件，我想呈現的方式與報社的處理方式差異甚大，最後更導致我被誤會抹黑，我完全不能認同報社這次處理的模式，以及後續檢討方式，於是最終我選擇離開待了12年的聯合報。」

「身為記者，我們本來就會接到來自四面八方的訊息、爆料，我也總會提醒對方，下次我接到有關你的爆料時，我查證後仍然會報導。在今年七月離職時，就有向前東家聯合報再次完整說明整件事情，今天會發此聲明是因為近日有許多相關事件的錯誤連結，因此希望釐清前後脈絡，特此說明。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法