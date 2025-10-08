「金屋藏潘」真相曝！胡采蘋3大質問 怒轟王鴻薇和某報長官太噁心

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

意外捲入民眾黨主席黃國昌「養狗仔」風波的前《聯合報》記者侯俐安，7日晚間在臉書發文，還原王鴻薇指控時任總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安接受綠能廠商「供養」住豪宅，還丟出偷拍照片抹黑的真相，引發熱議。記者出身的財經網紅胡采蘋看完侯俐安貼文後，提出3大質問，痛批王鴻薇和侯俐安過去的長官「真的太噁心」！

胡采蘋7日深夜在臉書PO文，「剛剛看了聯合報前記者侯俐安的臉書，她說潘孟安『金屋藏潘』的事件始末，看起來這整件事情是這樣的：侯俐安採訪了潘孟安住綠能廠商建案的新聞，寫成報導，但第一時間她已經寫明潘有付租金（每月6.8萬），結果她的主管要求她把這個新聞丟給王鴻薇立委去爆料。到了王鴻薇那邊，王的前助理張凱維去偷拍了很多照片，依照目前線索看起來，應該是拿給黃國昌狗仔隊去偷拍的（謝幸恩），然後王鴻薇看圖說故事，指控潘孟安被廠商供養。」

「問題是一開始侯俐安就有在Line上跟王鴻薇說，潘孟安每個月有付6.8萬租金，結果王鴻薇還硬要說潘孟安被廠商供養，法院判決書有舉證Line對話紀錄，因此王鴻薇才被判賠50萬給潘孟安。而侯俐安不堪獨家被丟給王鴻薇爆料，自己的獨家新聞最後變成跟新聞，平衡報導（付租金）的段落也被放進付費會員區，根本沒有平衡報導。」

胡采蘋接著質問，「第一，王鴻薇這個人真的非常可怕，她還是以前經濟日報的主管，明知消息而隱匿，惡意毀壞別人名聲，你的新聞都是這樣處理的嗎？你以前爆過的料，還糟蹋過多少人？不是每個人都有能力跟大立委對抗的，你就是這樣做事情的嗎？第二，那所以黃國昌集團到底哪裡來的爆料消息呢？是用這種串通報社主管、串通菱傳媒高層，欺壓一線記者，叫別人不准寫，拿別人的獨家過來加工，再跟拍製造成所謂的爆料嗎？這難道就是謝幸恩口口聲聲說的她是公平，她是正義，她是第四權嗎？難道你們是打壓一線記者才拿到的狗仔跟監線索嗎？你們好意思出來發那種聲明？」

「第三，聯合報的這位主管到底是誰，真的應該立刻開除了，以前我在一線時，誰敢奪我獨家，一定是拚生死到底。把一線記者辛苦工作得來的線索，當作送給王鴻薇的禮物，請問聯合報可以這樣坐視自己的獨家報導被主管們流失掉嗎？這個主管做過多少這種事情，他手底下欺負過多少小記者呢？」

最後胡采蘋表示，「我就是從一線小記者一條一條新聞熬出來的，每一個署名、每一個標題、每一塊版面，我老闆有沒有把我的文章亂改，有沒有保護我的獨家，就是這麼一點一滴累積自己的信譽和成就，這是要熬多少年，多少個日子小心翼翼、日夜用功才能出頭，你們這些人做這些事情真的太噁心了，沒有查證流程，沒有機構信用，欺負一線基層，都是一些社會上有名聲的人，結果私底下就是這麼爛。」

