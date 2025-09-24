為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    颱風重創花蓮！許美華：別放棄花蓮數以萬計善良勇敢的人

    行政院長卓榮泰前往花蓮勘災時，認為撤離作業有瑕疵，未料國民黨立委傅崐萁當場向他抱怨遭側翼攻擊，還推稱責任在中央。（記者王峻祺攝）

    2025/09/24 15:59

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強颱「樺加沙」重創花蓮，截至今晨已造成14人死亡、上百人失聯，災情持續擴大。然而，花蓮縣長徐榛蔚被爆風災期間人在南韓，引發各界關注；立法院國民黨團總召、花蓮立委傅崐萁挨轟再將責任甩鍋中央。對此，反紫光奇遊團成員許美華呼籲，不要放棄花蓮還有數以萬計善良勇敢的人。

    許美華今（24）日在臉書發文表示，雖然很多人厭惡花蓮傅崐萁、徐榛蔚夫妻檔，以及超過半數閉著眼睛投給他們的花蓮人，但是花蓮仍有許多善良、勇敢的民眾，以及參與大罷免的志工夥伴和投下共48969票的支持者。許美華特別提及受尊敬的葉霸老師，強調花蓮並非「索多瑪」，仍有數以萬計的台灣人守護這片土地。

    她也提醒民眾，在捐助救災時應謹慎，避免將款項交給花蓮縣政府單位，以免流向傅崐萁夫妻檔，「只是千萬要記得，不要捐錢給任何花蓮縣政府單位，那是送錢給傅崐萁夫妻檔拿去買票做人情，謹記！」

    花蓮罷團代表葉霸老師。（資料照）

