颱風重創花蓮！許美華：別放棄花蓮數以萬計善良勇敢的人

2025/09/24

〔即時新聞／綜合報導〕強颱「樺加沙」重創花蓮，截至今晨已造成14人死亡、上百人失聯，災情持續擴大。然而，花蓮縣長徐榛蔚被爆風災期間人在南韓，引發各界關注；立法院國民黨團總召、花蓮立委傅崐萁挨轟再將責任甩鍋中央。對此，反紫光奇遊團成員許美華呼籲，不要放棄花蓮還有數以萬計善良勇敢的人。

許美華今（24）日在臉書發文表示，雖然很多人厭惡花蓮傅崐萁、徐榛蔚夫妻檔，以及超過半數閉著眼睛投給他們的花蓮人，但是花蓮仍有許多善良、勇敢的民眾，以及參與大罷免的志工夥伴和投下共48969票的支持者。許美華特別提及受尊敬的葉霸老師，強調花蓮並非「索多瑪」，仍有數以萬計的台灣人守護這片土地。

她也提醒民眾，在捐助救災時應謹慎，避免將款項交給花蓮縣政府單位，以免流向傅崐萁夫妻檔，「只是千萬要記得，不要捐錢給任何花蓮縣政府單位，那是送錢給傅崐萁夫妻檔拿去買票做人情，謹記！」

