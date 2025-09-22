蔡國強西藏高山爆破登微博熱搜 學者：中共要查 可能轉移于朦朧焦點

戶外品牌始祖鳥聯合藝術家蔡國強，近日在西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀，引發批判。（圖擷取自微博）

2025/09/22 11:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕已被中資收購的戶外品牌始祖鳥，聯合藝術家蔡國強，近日在西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀，引發批判。中國官媒新華社、人民日報發表評論，稱值得社會反思是否需要煙火秀「致敬自然」，事件甚至登上微博熱搜；學者分析，西藏高山爆破登上微博熱搜，中共官方說要展開調查，可能是在轉移中國藝人于朦朧身亡的焦點。

蔡國強與始祖鳥昨日發表致歉信，聲稱接受外界批評和建議，將對環境生態影響進行複核。蔡國強說，「我們始終對大自然懷有深深的敬畏」。

請繼續往下閱讀...

始祖鳥發聲明表示，「對藝術表達邊界的評估需要更加專業，對自然的敬畏需要更加謙卑」；西藏日喀則官方也組成調查組，赴爆破現場核查。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，西藏是敏感議題，現在中國輿論又炸鍋，這件事可以從兩個層面來看，一是中共向來對西藏議題很敏感，在西藏日喀則那邊爆破引發關注，中共會擔心事件焦點從環境轉移到漢藏之間的矛盾問題，所以中共官方會謹慎處理這件事。

洪敬富指出，台灣藝術家蔡國強在西藏爆破這件事衝上微博熱搜，中共顯然沒有將之屏蔽，日喀則官方說要調查處理，看來中共有要安撫中國網民炸鍋的情緒，因為這議題若處理不好或不友善的話，可能會引起漢人與藏人之間的衝突。

洪敬富進一步說，第二層面恐怕才是更重要的因素，最近中國男星于朦朧突然墜樓身亡，外界質疑死因不單純，中國網友都在討論懷疑，中共會藉西藏爆破爭議來轉移焦點。

洪敬富研判，于朦朧事件發生後，中共沒有做警情通報，而在網路上大量進行刪帖、屏蔽，中共宣傳部門現在看來有意把輿論焦點引導到高山爆破的爭議，企圖降低于朦朧身亡引發的沸騰民意。

他分析，中國社會矛盾加劇，青年失業率不斷攀升，經濟狀況持續下行，房地產業仍然斷供，民間對中共憤恨一直在累積。中共有意轉移網民的關注焦點，因為在高山爆破雖然有爭議，但照理不會引起中國官方這麼大關注，還說要進行調查，恐怕這事跟企圖轉移于朦朧事件有關。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法