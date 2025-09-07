柯文哲交保之際黃國昌出國 賴瑞隆：兩顆太陽的矛盾

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2025/09/07 12:19

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地院5日裁定涉京華城案的台北市前市長柯文哲7000萬交保，但民眾黨主席黃國昌卻被發現疑似出國，由於柯表示「再深思」，8日決定是否接受交保，黃則趕在柯交保前返台。對此，民進黨立委賴瑞隆認為，黃此舉顯然是誤判情勢，也讓大家更看見了民眾黨內兩顆太陽之間的矛盾。

賴瑞隆表示，黃國昌在柯文哲要交保之際選擇出國，顯然是誤判情勢，特別是在柯之前交保時，黃立刻籌了3千萬元，也得到了柯和「小草」們的信任，而順利接任民眾黨主席，但這次柯在交保的關鍵時刻，黃卻選擇出國，也讓這次7千萬更難在第一時間籌足，這也再次突顯出外界所認為的兩個太陽之間的戰爭。

賴瑞隆質疑，黃國昌這段時間全力爭取希望柯文哲交保，也明明知道柯這個時間點要交保，為什麼會在這個關鍵時刻選擇出國，這也難免讓外界做文章，甚至懷疑黃國昌到底他真正的想法是什麼？

賴瑞隆說，柯文哲若順利交保回來，是否影響到黃國昌主席的位置？黃要不要交還主席的位置？包括議員的提名權，甚至於未來整個主導權，藍白合作是不是要繼續？黃是否繼續主導藍白合作的方向？相信各界都會高度懷疑。

賴瑞隆說，也因此，黃國昌一個錯誤的選擇，在柯文哲要交保之際出國，顯然是誤判了情勢，也讓大家更看見了兩顆太陽之間的矛盾和衝突。

民進黨立委許智傑則認為，民眾黨把柯文哲司法案當成政治提款機，以歹戲拖棚的策略，持續善用柯的政治聲量，塑造司法迫害印象。久而久之，人們將會看破其手腳，「有錢的話，就趕快讓柯前主席自由吧！」

