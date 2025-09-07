為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲交保之際黃國昌出國 賴瑞隆：兩顆太陽的矛盾

    民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    2025/09/07 12:19

    〔記者謝君臨／台北報導〕台北地院5日裁定涉京華城案的台北市前市長柯文哲7000萬交保，但民眾黨主席黃國昌卻被發現疑似出國，由於柯表示「再深思」，8日決定是否接受交保，黃則趕在柯交保前返台。對此，民進黨立委賴瑞隆認為，黃此舉顯然是誤判情勢，也讓大家更看見了民眾黨內兩顆太陽之間的矛盾。

    賴瑞隆表示，黃國昌在柯文哲要交保之際選擇出國，顯然是誤判情勢，特別是在柯之前交保時，黃立刻籌了3千萬元，也得到了柯和「小草」們的信任，而順利接任民眾黨主席，但這次柯在交保的關鍵時刻，黃卻選擇出國，也讓這次7千萬更難在第一時間籌足，這也再次突顯出外界所認為的兩個太陽之間的戰爭。

    賴瑞隆質疑，黃國昌這段時間全力爭取希望柯文哲交保，也明明知道柯這個時間點要交保，為什麼會在這個關鍵時刻選擇出國，這也難免讓外界做文章，甚至懷疑黃國昌到底他真正的想法是什麼？

    賴瑞隆說，柯文哲若順利交保回來，是否影響到黃國昌主席的位置？黃要不要交還主席的位置？包括議員的提名權，甚至於未來整個主導權，藍白合作是不是要繼續？黃是否繼續主導藍白合作的方向？相信各界都會高度懷疑。

    賴瑞隆說，也因此，黃國昌一個錯誤的選擇，在柯文哲要交保之際出國，顯然是誤判了情勢，也讓大家更看見了兩顆太陽之間的矛盾和衝突。

    民進黨立委許智傑則認為，民眾黨把柯文哲司法案當成政治提款機，以歹戲拖棚的策略，持續善用柯的政治聲量，塑造司法迫害印象。久而久之，人們將會看破其手腳，「有錢的話，就趕快讓柯前主席自由吧！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播