代侯友宜參加新北市府中元普渡 劉和然再喊「市政乖乖 新北一棒接一棒」

2025/09/05 13:50

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府今（5）日舉辦中元普渡祭典，因市長侯友宜訪歐考察，由副市長劉和然代為主祭者。侯友宜出訪前已在作為供品的乖乖上寫好祝福語，包括「統籌（分配）款乖乖趕緊分配下來」、「二辦（新北市第二行政中心）乖乖完工落成、百業亨通」、「氣候乖乖災害不來」、「交通乖乖完善新北好平安」。劉和然則寫下，「市政乖乖，新北一棒接一棒」。

劉和然說，在侯友宜執政下，可以見到新北市不僅是翻轉，且持續進步，「改變」是需要價值與勇氣的事情，也要做好準備，也需要時間，因此大眾可見，包括五股垃圾山變成「五股夏綠地」、新泰塭仔圳市地重劃、永和大陳社區都市更新案等案推動，這些都是長時間累積下來的，因此才會說「一棒接一棒」，盼好好延續侯友宜任內建立的許多市政基礎，中間不要有空窗期。

被媒體問及是否有意「接棒」，劉和然指出，接力賽最重要的一環是這一棒跑好、下一棒做好準備。

新北市府今（5）日舉辦中元普渡祭典，因市長侯友宜訪歐考察，由副市長劉和然代為主祭者。（記者黃子暘攝）

