北市「中國製機器狗」屠城？周玉蔻痛批：李四川不是北X就是向中國表忠
台北市副市長李四川26日在臉書分享，「智能機器狗」將成為台北市的巡檢新夥伴。（本報合成，擷取自李四川臉書）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府近日引進「智能機器狗」協助人行道普查，宣稱可提升效率、精準收集數據，卻因機器本體為中國製造引發資安及國安爭議。資深媒體人周玉蔻痛批，「一看就知道是木馬屠城換成狗狗屠城，台北市副巿長李四川還大張旗鼓宣傳，不是北X就是故意向中國表忠。」
台北市副市長李四川26日於臉書分享機器狗的照片與影片 ，並親自帶著機器狗在街頭測試。他介紹，這款機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、定位市政設施，並自動通報缺失，特別適用於車輛無法進入的狹窄人行道，「讓調查更快、更準，也能累積完整數據，協助打造智慧、永續城市。」
請繼續往下閱讀...
然而，民進黨北市議員顏若芳爆料，該機器狗為中國製，恐涉及資訊安全風險。周玉蔻今（27）也在臉書發文質疑，「中國機器狗當北市巡邏犬？一看就知道是『木馬屠城』換成『狗狗屠城』，她直言「台北市副巿長李四川還大張旗鼓宣傳，不是北X就是故意向中國表忠⋯⋯⋯」
台北市政府將引進的機器狗被踢爆是中國製，引發國安、資安等多重疑慮。（擷取自李四川臉書）
熱門賽事、球星動態不漏接