為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市「中國製機器狗」屠城？周玉蔻痛批：李四川不是北X就是向中國表忠

    台北市副市長李四川26日在臉書分享，「智能機器狗」將成為台北市的巡檢新夥伴。（本報合成，擷取自李四川臉書）

    台北市副市長李四川26日在臉書分享，「智能機器狗」將成為台北市的巡檢新夥伴。（本報合成，擷取自李四川臉書）

    2025/08/27 16:59

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府近日引進「智能機器狗」協助人行道普查，宣稱可提升效率、精準收集數據，卻因機器本體為中國製造引發資安及國安爭議。資深媒體人周玉蔻痛批，「一看就知道是木馬屠城換成狗狗屠城，台北市副巿長李四川還大張旗鼓宣傳，不是北X就是故意向中國表忠。」

    台北市副市長李四川26日於臉書分享機器狗的照片與影片 ，並親自帶著機器狗在街頭測試。他介紹，這款機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、定位市政設施，並自動通報缺失，特別適用於車輛無法進入的狹窄人行道，「讓調查更快、更準，也能累積完整數據，協助打造智慧、永續城市。」

    然而，民進黨北市議員顏若芳爆料，該機器狗為中國製，恐涉及資訊安全風險。周玉蔻今（27）也在臉書發文質疑，「中國機器狗當北市巡邏犬？一看就知道是『木馬屠城』換成『狗狗屠城』，她直言「台北市副巿長李四川還大張旗鼓宣傳，不是北X就是故意向中國表忠⋯⋯⋯」

    台北市政府將引進的機器狗被踢爆是中國製，引發國安、資安等多重疑慮。（擷取自李四川臉書）

    台北市政府將引進的機器狗被踢爆是中國製，引發國安、資安等多重疑慮。（擷取自李四川臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播