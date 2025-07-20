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    藍大咖現身新竹！林志潔：藍白非常焦慮 大罷免成功機率極高

    台中市長盧秀燕（右）、南投縣長許淑華（左）今陪同新竹市長高虹安（中）衝刺反罷免。（記者蔡彰盛攝）

    台中市長盧秀燕（右）、南投縣長許淑華（左）今陪同新竹市長高虹安（中）衝刺反罷免。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/20 19:14

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）26日投票，已進入最後倒數階段，而藍營大咖也回防新竹市，接連到竹市為高虹安及鄭正鈐站台掃街，對此，新竹市雙罷總部發言人林志潔今天也邀請台灣鷹爸（徐柏岳）演講，呼籲竹市正藍軍站出來肅清國民黨的病毒。

    林志潔說，國民黨的趙少康、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華接力來挺高虹安及鄭正鈐，晚上又有韓國瑜前來站台，她認為這釋放2個訊息，第一是藍白非常焦慮，且代表大罷免成功機率極高。第二是國民黨人才匱乏，且被傅隨組織綁架。且鄭與高2人不論私德和專業都具被罷免的正當性，國民黨若擔心這2人被罷免後，自己的黨內找不到其他更優秀適任的人才，這個政黨是否有本質上的問題？正如鷹爸所提，國民黨以利結合，已被共產黨滲透，喪失核心思想，成為買辦，目的在剝削台灣，將台灣累積的經濟成功輸送中共，完全未以中華民國和台灣人民的福祉為念。只有透過憲法賦予人民的罷免權，才能清除國民黨的病毒，還給國家正常發展的機會。

    林志潔更說，趙少康批評現在的民進黨對不起民進黨先賢，她認為趙少康的主體弄錯了，現在的國民黨立委，才是對不起對共產黨有著清楚了解，將反共納入政黨核心精神的國民黨先賢。蔣經國堅決反對一國兩制，且痛罵共產黨是邪惡魔鬼，一生反共的兩蔣，面對這些對中共卑躬屈膝，不惜充當買辦代理人，毀台窮台賣台的國民黨立委，才是真的會死不暝目，希望市民站出來罷免背叛國家和憲法的偽藍軍。

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