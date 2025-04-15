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    臉書遭控配合中國審查台港貼文！ 李柏毅籲政府關切

    美國科技巨頭Meta近日被指控與中國政府合作，公司創辦人札克伯格（Mark Zuckerberg）設計及實施社群平台臉書（Facebook）審查工具。（美聯社）

    美國科技巨頭Meta近日被指控與中國政府合作，公司創辦人札克伯格（Mark Zuckerberg）設計及實施社群平台臉書（Facebook）審查工具。（美聯社）

    2025/04/15 18:25

    〔記者林哲遠／台北報導〕美國科技巨頭Meta近日被指控與中國政府合作，公司創辦人札克伯格（Mark Zuckerberg）設計及實施社群平台臉書（Facebook）審查工具，並在台灣、香港兩地採用引發關注。民進黨立委李柏毅今日在立院只質詢時關切此事，盼政府部門應隨時注意此事發展；行政院長卓榮泰則說，資通訊安全問題已成全球共同面對的重大威脅與挑戰，盼此事可以盡快調查。

    李柏毅指出，臉書前全球政策總監溫恩・威廉斯（Sarah Wynn-Williams）日前在美國參議院作證時指控，臉書過去配合中國開發工具，來審查在台灣、香港超過一萬讚的高流量貼文，引發全球對臉書言論審查與資安風險的高度疑慮。

    卓榮泰答詢時說，他有收到許多國外友人的訊息，資通訊安全問題已成全球共同面對的重大威脅與挑戰，今天總統談話時也強調台灣一天遭受網路攻擊幾百萬次，目前各國對於社群平台所可能帶來的威脅與操控風險，都相當謹慎，也希望此事可以盡快調查、美國相關法律也能做有效的制止。

    此外，面對近日美國關稅戰，李柏毅抨擊，藍白陣營一方面唱衰政府、攻擊談判進程；另一方面卻紛紛提出荒腔走板的主張。他列舉，從國民黨總召要求台積電、聯電赴美投資須回台向立法院報告，民眾黨立委喊出要「霸佔白宮、罷免川普」，國民黨副總統候選人趙少康更主張停止對美投資、轉向爭取中國市場等行徑，甚至有2名國民黨立委分別要求對美報復，提出離島自貿條例，要替中國「洗產地」鋪路。

    李柏毅強調，在面對全球貿易風險時，選擇怎樣的隊友至關重要，若如中國遭遇關稅報復，台灣將可能面對高達145%的懲罰性關稅。因此，在目前已展開的台美談判過程中，政府必須步步為營、審慎應對。

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