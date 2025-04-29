為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國遼寧餐廳突發大火奪22命 濃煙衝天畫面曝光

    中國遼寧省一間餐廳突發火警，造成22死、3傷。（擷取自微博）

    中國遼寧省一間餐廳突發火警，造成22死、3傷。（擷取自微博）

    2025/04/29 18:24

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省今（29）日中午傳出重大火災，一間餐廳突發火警，現場火勢猛烈、濃煙密布，已知22人死亡、3人受傷。

    綜合中媒報導，今日中午12時25分，遼寧省遼陽市白塔區三里莊回遷樓附近一間餐廳突然起火，濃煙自建物二樓窗戶竄出並迅速蔓延，現場猶如黑雲壓頂，多名目擊者冒險拍攝火場影片，畫面驚心動魄。

    接獲通報後，消防單位緊急派遣多輛消防車前往撲救，目前已完成初步控火與傷者送醫作業。官方通報指出，火災造成22人不幸罹難，另有3人受傷送醫。

    針對此次事件，中國國家主席習近平指示全力搶救傷者，妥善安撫遇難者家屬，並要求盡快查明火災原因，依法追究相關責任。他並強調，五一假期即將來臨，各地須加強安全風險排查與應急應對，杜絕類似悲劇再次發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播