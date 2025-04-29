中國遼寧餐廳突發大火奪22命 濃煙衝天畫面曝光

中國遼寧省一間餐廳突發火警，造成22死、3傷。（擷取自微博）

2025/04/29 18:24

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省今（29）日中午傳出重大火災，一間餐廳突發火警，現場火勢猛烈、濃煙密布，已知22人死亡、3人受傷。

綜合中媒報導，今日中午12時25分，遼寧省遼陽市白塔區三里莊回遷樓附近一間餐廳突然起火，濃煙自建物二樓窗戶竄出並迅速蔓延，現場猶如黑雲壓頂，多名目擊者冒險拍攝火場影片，畫面驚心動魄。

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接獲通報後，消防單位緊急派遣多輛消防車前往撲救，目前已完成初步控火與傷者送醫作業。官方通報指出，火災造成22人不幸罹難，另有3人受傷送醫。

針對此次事件，中國國家主席習近平指示全力搶救傷者，妥善安撫遇難者家屬，並要求盡快查明火災原因，依法追究相關責任。他並強調，五一假期即將來臨，各地須加強安全風險排查與應急應對，杜絕類似悲劇再次發生。

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