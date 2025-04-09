徐巧芯指綠營有共諜 卻誤植無關人員照片 翻車後道歉了

徐巧芯爆料稱吳釗燮身邊一名「何姓助理」是共諜，事後被證實她引用的是錯誤資料。（資料照）

2025/04/09 19:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯今天（9日）質詢國安局長蔡明彥時，爆料稱國安會秘書長吳釗燮一名「何姓助理」是共諜，但蔡明彥當下即提醒徐的資料有誤，外交部長林佳龍事後也表示，請同仁去查詢確認徐的資訊錯誤，只是名字相同而已。對此，徐巧芯下午發文，向被她拿錯誤資料誣指的人員道歉。

徐巧芯今天在立院外交及國防委員會質詢，爆料吳釗燮一名「何姓助理」也是共諜，現正由國安局調查中，並以投影片秀出一名何姓男子的名片、照片及職務經歷和其他涉案人的關係圖，並指稱該男子現職為「外交部北美司專委」。蔡明彥答詢時就表示，徐的資料可能有誤，且恐違反個資法。但徐巧芯堅稱其資料來源都是「網路公開」，不會有違法疑慮。

請繼續往下閱讀...

而林佳龍今下午受訪時表示，聽聞立法院傳來的新聞他也很驚訝，請同仁馬上去查，應該是錯誤，可能是名字很像，但是並非外交部北美司的同仁，所以應該有誤。據悉，外交部北美司確實有一名何姓專委，與徐巧芯指稱的涉共諜案人員同名同姓，但涉案人員的職務經歷與徐巧芯今天質詢簡報所展示的資料完全不符，但徐巧芯卻用何姓專委的照片來做質詢，而且下午4點多她還在臉書發文貼上同一份誤植錯誤資訊的簡報圖痛批何員，還嗨喊「抓到了！匪諜就在總統府和民進黨！」

不過傍晚6點多，徐巧芯刪除誤植錯誤資訊的附件，並新增回應：「被調查的『何姓助理』，因為『同名同姓』，因此我在質詢時不慎用了錯誤的照片，造成對方的困擾，已立刻撤下，在此向外交部常任文官北美司的何姓官員道歉；但另外一位非常任文官的何姓助理，才是我提到的被調查對象，請國安單位盡快查辦。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法