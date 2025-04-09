中壢區漁會改選 漁業世家第三代楊鎮瑋當選理事長

桃園市中壢區漁會「三巨頭」改選出爐，左起：常務監事朱逸銘、桃園市政府農業局長陳冠義、理事長楊鎮瑋、總幹事黃德汶。（記者黃政嘉攝）

2025/04/09 13:11

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區漁會今天舉行第19屆第1次理、監事會議，漁會「三巨頭」改選出爐，理事長楊鎮瑋、常務監事朱逸銘分別獲得全體9席理事，3席監事票數當選，理事會也一致通過遴聘總幹事黃德汶續任，成為3連霸的績優總幹事，兩人皆表示，中油三接影響到漁民的漁獲量，會持續幫漁民爭取長期補助方案。

楊鎮瑋為漁業世家第3代，目前仍會出海捕魚，在各區漁會屬少見，他說，漁會跟台灣中油公司的第三座液化天然氣接收站會有很多競合關係，工程影響漁獲的部分，未來會持續幫漁民爭取相關權利，像是長期的補助方案，都是重要的事項。

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黃德汶表示，很榮幸續任總幹事一職，大環境不好，對漁會經營也會有所衝擊，如何讓觀光漁市營運良善，維持漁會獲利也是未來的努力方向，觀光漁市後方停車場的現況較單調，市府觀旅局已爭取到經費，年底要做綠化停車場，漁會也有提供建議，對觀光漁市長遠發展是好的。

前任理事長葉國傑、常務監事黃清旺因任期屆滿，中壢區漁會進行改選，上任的楊鎮瑋、朱逸銘，2人皆擔任過漁會理事、會員代表等經歷，熟稔漁民作業及漁會事務。

桃園市中壢區漁會「三巨頭」改選出爐，理事長楊鎮瑋（中）、常務監事朱逸銘（左）順利當選，遴聘總幹事黃德汶（右）續任。 （記者黃政嘉攝）

桃園市中壢區漁會今天舉行第19屆第1次理、監事會議，漁會「三巨頭」出爐。（記者黃政嘉攝）

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