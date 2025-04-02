中二、中三選區2階仍未破萬 清明連假全力衝刺

罷團「中三拒瓔」在后里市區等人潮聚集地方宣傳連署。（記者張軒哲攝）

2025/04/02 16:17

〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕台中市6名藍委罷免行皆進入二階，各罷免團體全力衝刺份數，顏寬恒和楊瓊瓔分別僅8千與5千多份；罷團「中三解顏」表示，會把握清明連假加強衝刺，5日之後就會有宣傳車跟徒步掃街。罷團「中三拒瓔」表示，潭雅神長輩較多，將分區到廟口、市場等人潮較聚集的地方連署宣傳。

中二選區罷免份數不到一萬份，讓二選區民進黨議員把握清明連假衝刺，中市民進黨團總召王立任表示，目前份數還未達標，清明連假四天，梧棲服務處不打烊，二選區民眾可以就近連署。同仁會隨中二解顏團隊四處收件並支援連署站，緊接著將於4月4日與罷團共同舉辦「反共護台灣，媽祖是大家的媽祖」活動。市議員張家銨表示，為了支持公民團體，清明連假期間將前往各公墓，向掃墓民眾宣傳並協助收集連署書。

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中三選區罷免連署不如預期，市議員周永鴻表示，神岡因年輕人都外出工作就學，加上缺乏火車站、捷運等人潮聚集之處，致連署不如預期，服務只能加強透過臉書等加強宣傳，服務處清明連假不打烊；市議員蕭隆澤表示，他很早就發起罷免連署，服務處晚上也都幫忙收件，但罷團的固定連署點就設在其服務處前面，他也不能跟罷團「搶客」，連署份數難計算，但服務處清明連假不打烊，提供民眾連署。

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