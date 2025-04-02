為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中二、中三選區2階仍未破萬 清明連假全力衝刺

    罷團「中三拒瓔」在后里市區等人潮聚集地方宣傳連署。（記者張軒哲攝）

    罷團「中三拒瓔」在后里市區等人潮聚集地方宣傳連署。（記者張軒哲攝）

    2025/04/02 16:17

    〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕台中市6名藍委罷免行皆進入二階，各罷免團體全力衝刺份數，顏寬恒和楊瓊瓔分別僅8千與5千多份；罷團「中三解顏」表示，會把握清明連假加強衝刺，5日之後就會有宣傳車跟徒步掃街。罷團「中三拒瓔」表示，潭雅神長輩較多，將分區到廟口、市場等人潮較聚集的地方連署宣傳。

    中二選區罷免份數不到一萬份，讓二選區民進黨議員把握清明連假衝刺，中市民進黨團總召王立任表示，目前份數還未達標，清明連假四天，梧棲服務處不打烊，二選區民眾可以就近連署。同仁會隨中二解顏團隊四處收件並支援連署站，緊接著將於4月4日與罷團共同舉辦「反共護台灣，媽祖是大家的媽祖」活動。市議員張家銨表示，為了支持公民團體，清明連假期間將前往各公墓，向掃墓民眾宣傳並協助收集連署書。

    中三選區罷免連署不如預期，市議員周永鴻表示，神岡因年輕人都外出工作就學，加上缺乏火車站、捷運等人潮聚集之處，致連署不如預期，服務只能加強透過臉書等加強宣傳，服務處清明連假不打烊；市議員蕭隆澤表示，他很早就發起罷免連署，服務處晚上也都幫忙收件，但罷團的固定連署點就設在其服務處前面，他也不能跟罷團「搶客」，連署份數難計算，但服務處清明連假不打烊，提供民眾連署。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播