台中大罷免二階連署遇「冷靜期」 罷團開「挺成宮」求突破

中六罷團今天新成立「挺成宮」據點受理連署。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/28 20:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免二階連署即將進入倒數1個月，台中多個罷團紛紛告急說，連署書尚未突破2萬份，連署遇上冷靜期，為延續火力，中六罷團今天新成立「挺成宮」據點受理連署，中四罷團則加派出「小蜜蜂」主動接近人群，號召更多人連署，讓二階連署過關。

大罷免二階連署在各地展開，距離連署截止日即將進入一個月倒數，台中第六選區罷免國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」，更將截止日訂為4月25日，希望能儘早確定收到一定連署書送件，不過，包括中六罷團及中四罷免藍營立委廖偉翔的罷團「展翅廢翔」都指出，截至目前連署份數尚未達2萬份，大罷免連署二階推動迄今，台中部分進入「冷靜期」，讓志工群備感緊張壓力。

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中六罷團指出，目前平日約能收到5-600份連署書，假日才有機會收到破千份，雖希望增加固定連署據點，但不少店家承受壓力下，不敢出租空間給罷團，目前有8處固定據點收受罷免連署書；不過，新光市場業者因「外力」被迫取消出租攤位給罷團消息傳出後，有民眾主動連繫願意提供店面給罷團設點，今日正式進駐設立「挺成宮」，受理民眾連署。

中六罷團指出，「挺成功」雖才剛成立，已有不少人進來連署，尤其吸引到不少長輩，一門就說早就想簽了，但不知去何處填寫，也有附近上班族看到進來寫連署單。

中四罷團也說，目前只能儘量派志工外出「快閃」，接觸群眾募集連署書，希望擴大連署對象。

但包括中六及中四罷團另指出，因「化整為零」小蜜蜂出擊，加上固定據點也要有人力，目前也很缺志工人力，人力吃緊下，出動場次就會減少，均讓要趕在4月底前衝過二階門檻倍感壓力。

一名已提前錄取大學的高三生出現在中六罷團連署攤當志工，他說，雖尚無投票權，但看到藍白立委聯手製造的國會及立法亂象，也對台灣的未來感到憂心，決定站出來幫忙，也是替自己的未來投下保障的一票；另一名志工也因奔波多處據點，一度中暑不適，但隔天又到連署攤幫忙，志工強調，人手不夠，不願休息浪費時間，一定要讓不適任立委下架，確保台灣的未來。

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