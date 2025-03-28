柯志恩誓言死守高雄 張博洋酸：死皮賴臉、賴著不走

柯志恩誓言死守高雄，張博洋酸是「賴著不走」。（翻攝張博洋臉書）

2025/03/28 00:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨昨晚在高雄鳳山舉辦反罷免廟口政策宣講，立委柯志恩當眾喊話死守高雄！台灣基進高市議員張博洋抨擊，整場說明會根本是對民進黨的謾罵大會，柯志恩說死守高雄，但在鄉親眼中是「賴著不走」。

張博洋評析整場說明會、根本是對民進黨的謾罵大會，柯上台說自己未來可能當市長，不可能亂刪高雄預算，卻沒說明黨內同志一刀砍向南部預算時，柯志恩人在哪裡？更沒有對影響高雄甚巨的財劃法修惡，向高雄鄉親道歉。

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張博洋進一步指出，柯自我標榜死守高雄誰都敢不走，但在高雄多數對於藍白在立院表現，怒火中燒的鄉親眼中，柯根本是死皮賴臉、賴著不走。

張博洋說，柯志恩提到自己無法像民進黨一樣有大螢幕和光劍，能將數字說得清楚，這根本是承認民進黨列舉的被刪預算數據是清晰明瞭的，這樣的說法只會讓人對國民黨的訴求產生更多疑問，而說好的政策說明會沒有數據、沒有說明、更沒有政策，這場晚會就是鞏固本來就不喜歡綠營的支持者，但並沒有讓更多人覺得「藍白在立院亂的有理」。

張博洋痛批，活動主軸除訴求政策說明，台上講者也一直強調捍衛台灣守護民主，那就怪了，如果真的要守護台灣的話，國民黨怎麼會推引進中資的離島建設條例？怎麼會想要刪除吳斯懷條款？怎麼會想在中國滲透嚴峻時縮短中配入籍的年限？ 呼籲國民黨不要把人民當笨蛋，這種說一套做一套的玩法，只會被看破手腳。

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