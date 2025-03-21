再稱依中央指示要求罷團 蔣萬安挨批「甩鍋」

台北市長蔣萬安21日出席市長與里長有約座談會，會前接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

2025/03/21 22:48

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免如火如荼，台北市議員簡舒培曝北市警局要求罷免活動都要申請集會遊行，但與中央「擺攤與集會遊行是不同概念」的說法不一致。蔣萬安今（21日）受訪表示，警察局是依照行政院以及內政部的指示，確保近期各項罷免活動的安全，此番言論更引發市府甩鍋中央的批評。

民進黨議員何孟樺臉書貼文表示，蔣萬安把所有問題都推給局處專業判斷，稱都有聲明，也不斷強調「沒有蔣家軍，只有台北隊」，但想不到如今台北隊分為洋蔥皮與洋蔥芯，麻煩上身的局處都被斷捨離。

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她批評，這樣爭功諉過的首長，難怪市府的士氣日漸低迷，難怪市府的效能日益低落，如今驅動台北市前進的是一顆處理效能低落、只會跳針的萬安牌「中央處理器」，難怪大罷免聲浪最強，就是蔣所治理的台北市！

民進黨議員簡舒培也說，中央已經清楚說明，政府要保障公民團體在安全無虞的情況下，從事選舉罷免活動，但並未要求罷團在擺攤時要申請集會遊行，因為「擺攤與集會遊行是不同概念」，明顯是對罷團遭到滋擾，要求地方政府負責保護人民。

她說，看起來蔣萬安完全不知道如何合理地「保護人民安全」，只好學他祖父那一套，極力限縮、刁難罷團合法行駛公民權，既然蔣萬安上任兩年還不知道如何保護市民，要不要乾脆自己請辭，讓行政院直接派台北市長就好？

民進黨議員張文潔表示，蔣萬安甩鍋行為也不是第一天，從此事件的根本來看，蔣萬安身為市長本來就應該要行政中立，對人民應該要一視同仁，而非這樣處處刁難罷團，講白了這就是在護航藍委做政治操作；此外，既然有不同態度就應該要自己出面承擔，不是好的都自己，有爭議都推出去，這樣不沾鍋的個性讓人看不下去。

民進黨議員許淑華說，蔣萬安一連串動作，包含之前查罷免店家水表等，都看得出是在技術性護航藍委，但這樣的干擾只會強化罷免動力，如民眾真的因這樣的干擾心生恐懼，未來蔣萬安也勢必受到民意反撲；針對市府甩鍋中央，她則認為中央指示要警察保護民眾，是北市自行擴大解釋，到底就是為了護航的行政干擾。

國民黨議員張斯綱則認為，中央確實有必要提出規則，讓地方來遵循，就他所了解，藍營青年申請罷免也是走集會遊行程序，中央應該要有統一辦法，而非讓各縣市自己處理；他說，相關責任還是回歸警政一條鞭，中央不能只想要人事權，卻把這類管理丟給地方，一定會產生政治上的紛爭。

關於議員指控「罷免申請還卸責」，北市府發言人李政軒表示，在維安執行面上，市府一向尊重警局專業，反而是去年5月31日議會公堂之上，有議員明確背誦警察人員人事條例「指派局長是內政部職權」、「警監是內政部遴選」。

至於議員指控「北市自行擴大解釋，甩鍋中央」、「為了護航的行政干擾」，李政軒表示，連內政部劉世芳部長都說「有沒有適用集會遊行法其實我們都尊重」、「警方都是保持中立，我也肯定我們的警察同仁非常的辛苦。」可見無論中央、市府都尊重市警局的專業裁量，也請議員明察。

北市警局說明，純擺攤不算是集會遊行，但實際上還是會尊重申請人申請的樣態，警方一直以來的態度也是鼓勵民眾申請，如此在警力派遣上會較有所依據；不過，警局也說，並非強制要求一定要申請集會遊行，此次是因為警局週報當中有所討論，因此才重申此態度。

警局強調，因連署可能有聚眾或宣講行為，目前仍請各分局協助集會申請，並派遣警力維持秩序。警方仍依連署行為的態樣，適度協助罷免團體。

北市警局3/19會議紀錄。（市府提供）

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