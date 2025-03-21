大法官提名出爐 黃國昌：他們不是不好 我心中浮現的是劉靜怡標準

民眾黨團總召黃國昌。（記者劉宛琳攝）

2025/03/21 13:13

〔記者劉宛琳／台北報導〕總府今天公佈7位大法官被提名人，包含擔任檢察官的司法院長被提名人蔡秋明。民眾黨團總召黃國昌質疑，執政黨要走回審檢一家親的老路，用檢調治國嗎？對於其他被提名人，黃國昌說，「他們不是完全的不好，但我心中所浮現的是劉靜怡標準」。

總府今天公佈7位大法官被提名人，包含院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、國立中正大學法律學系教授蕭文生、現任最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官借調最高檢察署辦事的林麗瑩、知名公法學者陳慈陽、國立政治大學特聘教授詹鎮榮。

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黃國昌表示，他完全沒辦法理解找一個檢察官來擔任司法院院長，來擔任全國法官的大家長，民進黨是要走回審檢一家親的老路嗎？還是要凸顯線在民進黨就是用檢調治國，由一個檢察官來擔任司法院院長，更便於民進黨控制不僅僅是檢察官的偵查程序，還進一步要蔓延到審判程序當中？

黃國昌說，至於其他大法官的候選人，他絕大多數都認識，「他們不是完全的不好，但我心中所浮現的是劉靜怡標準」。他們在憲法上的造詣有超越劉靜怡嗎？還是他們已經超越劉靜怡標準的忠誠考核，擁有劉靜怡沒有對於民進黨政府的忠誠，所以提名他們當大法官。

黃國昌表示，賴清德總統既然要提民這些人當大法官，就請他們好好跟台灣社會說明，這些被提名人是否已經超過了劉靜怡標準，也通過了民進黨綠色至上的忠誠考核，不可以批評民進黨，如果批評民進黨，民進黨團就會下令全體封殺，是這樣的標準嗎？希望賴清德和國人說清楚、講明白。

黃國昌最後強調，民眾黨立委會善盡自己的憲法職責，會在接下來人事同意權審查的過程當中秉持專業，進行最嚴格的審查。

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