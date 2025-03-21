綠委齊秀「大罷免大成宮」帽上陣 柯建銘：動員分配連署責任額

民進黨團總召柯建銘戴上「大罷免 大成宮」的帽子。（記者陳逸寬攝）

2025/03/21 13:08

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免潮席捲全台，民進黨立委今（21）日集體戴著「大罷免大成宮」的帽子出席立法院會，引發討論。民進黨團總召柯建銘表示，第二階段連署是困難的開始，國民黨絕對連不起來，民進黨也會全體動員連署、並分配責任額。

民進黨團今天一早開會，柯建銘席間贈送所有黨團成員「大罷免大成宮」帽子。柯受訪強調，「大罷免大成功」，藍、白、紅串聯亡台滅國，台灣人民不會答應，國家生死存亡關鍵必須好好面對；他過去喊大罷免，所有人都在罵頭腦不清楚，而總統賴清德一定會用具體行動面對國家問題，國家安全匹夫有責，1月20日黨團會議就已通過，民意先行、黨團當後盾。

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柯建銘說，沒有一個人或政黨可以指揮、阻擋民意，國民黨先發動罷免綠委，國民黨主席朱立倫更下令縣市長和各黨團罷免；民眾黨主席黃國昌的父母，也不會同意黃的想法，顧台灣、保衛人民身家安全，若選擇藍白，國家就不見了，邏輯很清楚。

柯建銘提到，賴清德本週三在民進黨中常會一番話，召集地方黨部主委協助二階連署，二階才是困難的開始，這非常重要；反觀國民黨連一階都連不出來，連署站設在陰間，二階要怎麼連署？二階就是國民黨的天險，絕對連署不起來，但相對來講，也是民進黨困難的開始。

柯建銘說，民進黨會全體動員好好連署，並分配責任額，接下來的要求很嚴格；二階連署成功就是罷免成功的一半，最後投票見真章，二階要有危機意識，展現民進黨對於大罷免的決心。

民進黨團幹事長吳思瑤也說明，「大罷免大成宮」的帽子，是繼台中的罷免「慧成宮」後，各地罷團發動創意巧思，串聯台灣的民俗，黨團成員戴在頭上，要用全台灣人民站一起的力量。

吳思瑤笑稱，大家也開玩笑說要去進香，要用符合台灣民氣、民意、且歡樂的心情，讓國會一心，罷免不適任立委，並預祝這項罷免行動可以成功。

柯建銘秀出「大罷免大成宮」的帽子表示，第二階段連署是困難的開始，國民黨絕對連不起來，而民進黨會全體動員連署、並分配責任額。（記者陳政宇攝）

立法院院會，民進黨團總召柯建銘（左上）、幹事長吳思瑤（中）戴上「大罷免 大成宮」的帽子，國民黨團總召傅崐萁（右下）尷尬路過。（記者陳逸寬攝）

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