南市黨部副主委遭聲押 朱立倫：地檢署不能變成助波的政治工具

國民黨台南市黨部副主委莊占魁因罷免名冊涉偽造文書遭檢方聲押禁見，國民黨主席朱立倫今受訪表示，尊重司法，但希望司法不要變成政治操控工具。（記者廖雪茹攝）

2025/03/21 13:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨台南市黨部副主委莊占魁因罷免名冊涉偽造文書遭檢方聲押禁見，國民黨主席朱立倫今（21）日對此受訪表示，尊重司法，但希望司法不要變成政治操控工具，「地檢署不能變成助波的工具，來造成寒蟬效應」；也希望司法對全台灣是公平的，「不能只准罷藍不准罷綠」。

朱立倫今天上午11點許參加「還錢於民」政策說明會竹東場，會前接受媒體聯訪。他表示，國民黨尊重司法，也一定守法，但希望司法不要變成政治操控工具，尤其這次罷免是中選會主辦，不是地檢署主辦，地檢署不能變成助波的工具，來造成寒蟬效應，小案大辦，「如同謝龍介主委講的，變成用牛刀來殺雞，來對付國民黨」；「我們也希望司法單位對全台灣是公平的，不能只准罷不准罷綠」。

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罷免綠委12件補件都已送交中選會，對結果是否有信心？朱立倫表示，他知道各地所有的挺藍罷綠的團體和支持者都非常的努力，現在已經有14件送到中選會，很快就會有結果，希望繼續加油，最重要的是團結一致。「民進黨動用所有國家所有社會的資源，就是希望達到大罷免，達到綠營全面獨裁專制、一黨獨大，我們一定要團結一致」。

出席首場「還錢於民」政策說明會，何以選擇新竹縣？朱立倫表示，新竹縣黨部主委和地方黨部非常努力，昨天已辦了好多場，今天在竹東舉辦，特別來給新竹加油。中央黨部在5月20日以前，這2個月預計舉辦至少100場的還錢於民政策說明會，明天下午在苗栗，明晚在新北市，也是六都的第一場，希望號召所有支持者站出來。

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