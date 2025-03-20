藍喊「財劃法」增全民福祉 綠反批：肇逃還敢邀功？

立法院民進黨團總召柯建銘（圖中）、民進黨團幹事長吳思瑤（圖左）。（資料照）

2025/03/20 20:41

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府預計明天公告總預算及財劃法修正，國民黨團今（20日）直呼，這是歷史性一刻，地方政府取得新法源後可增進全民權益及福祉，呼籲民進黨政府勿以釋憲、暫時處分阻礙地方發展。民進黨團則批評，藍白惡修財劃法、惡砍總預算讓全民受害，肇事逃逸還敢邀功？

民進黨團總召柯建銘受訪質疑，總預算被砍成這樣，要怎麼增加人民福祉？國民黨在講什麼鬼話？根本是頭殼壞去，民進黨團將聲請暫時處分及釋憲。

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民進黨團幹事長吳思瑤也批評，國會違憲亂政再添一筆，是財政秩序瓦解、責任政治崩壞的黑暗時刻才對，「藍白惡修財劃法、惡砍總預算，讓建設受阻、全民受害，闖禍還在慶功？肇事逃逸還敢邀功？」

吳思瑤說，藍白發動民主政變，奪權又搶錢；編列預算是行政權，國會享有的是監督權，但藍白以國會最大的思維，破壞責任政治與權力分立。預算就是民生，國民黨哪裡顧民生？反而搞政爭毀民生。搞爛總預算來修理癱瘓執政黨，修財劃法掏空中央財源、分配不正義只為為藍營縣市綁樁。

吳思瑤進一步質問，國民黨立委誰還記得還記得他們的黨章？「以台灣為主，對人民有利」，國民黨每一天都在背道而馳，對國家、人民皆不忠誠，國民黨是最不忠誠的在野黨。

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