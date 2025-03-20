立院未審前瞻預算 非六都縣市「路平方案」衝擊最大

對於總預算刪減及前瞻預算等問題，內政部長劉世芳說，盼地方政府共體時艱。（記者李文馨攝）

2025/03/20 20:24

〔記者李文馨／台北報導〕中央總預算立法院覆議失敗，內政部國土署長吳欣修今（20日）表示，前瞻基礎建設第5期特別預算案尚未三讀，導致非六都縣市路平方案受嚴重衝擊；內政部長劉世芳則說，盼地方政府共體時艱，這並非都是中央政府的事，「沒錢就是沒錢。」

劉世芳表示，前瞻基礎建設計畫第五期預算尚待立法院排案審議。本預算攸關各縣市政府所期待之道路建設，也是前瞻計畫推動的最後一期，計畫期程至今年8月止，若無法順利完成三讀，將導致439案執行中的在建工程，面臨資金無法銜接的困境，待核定案件，也可能發生無法於今年及時發包的窘境，預估補助地方政府預算金額約64.55億元。

請繼續往下閱讀...

在總預算部分，吳欣修指出，過去道路或下水道的預算執行率為9成7以上，只要預算動到有關「設備投資」，大致上就屬於地方政府補助款，包含生活圈的道路建設。由於它是長期穩定計畫，這次預算問題也會造成履約爭議，地方政府可能需要自己代墊、明年再給，國土署也不樂見。他也說，永續提升人行環境共有462案、42億多經費，由於業務費遭刪減，不僅執行人力受影響，也直接影響地方聘用人員。

此外，吳欣修指出，立法院在匆忙處理總預算時，忽略了更重要的前瞻第五期補助，中央編列750億元補助款，其中國土署占99億元，涉及各縣市重要公共建設，最關鍵的是道路品質提升，許多鄉鎮市公所的老舊道路，自2019年以來都仰賴這筆經費，本期編列65億元。

吳欣修說，為解決淹水問題，與水利署合作的縣市管河川，及區域排水整體改善編列33億元，計畫原則上到8月結束，但前瞻預算至今未完成三讀程序也未發布，若無法通過，將嚴重衝擊地方政府，目前有439件在建工程，若新預算未核定，可能需要中止，或請地方政府墊付剩餘的43.13億元。

「現在沒有錢就是沒有錢。」劉世芳說，現在只能告訴縣市政府，不管是建工程或要付款的，都要先代墊，等到下個年度或前瞻在立院審議過再給，看地方要不要縮小道路、下水道工程取消或延遲，相信地方已感受到，目前中央政府在補助碰到困難，不是只有時間還有經費等都是，要拜託地方跟中央一起共體時艱。

吳欣修也補充，前瞻計畫執行中，比重最重的是苗栗，中央對非六都的縣市會補助比較多，主要是因為他們的道路長期缺乏改善，苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義縣、屏東縣這類非六都，非常依賴這些補助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法