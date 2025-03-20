北市要求罷免連署申請集會遊行 劉世芳打臉：擺攤與集會是不同概念

內政部長劉世芳受訪指出，他們沒有要求罷團擺攤要根據「集會遊行法」申請。（記者李文馨攝）

2025/03/20 20:15

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免風起雲湧，台北市議員簡舒培指控北市府「加嚴管理」罷免團體，要求罷免活動要申請集會遊行，市府則稱是行政院長、內政部長加強維安的指示。內政部長劉世芳今（20日）下午受訪說，「擺攤位與集會遊行是不同的概念」，他們沒有要求罷團擺要根據「集會遊行法」申請。

簡舒培接獲北市府同仁爆料，警察局19日上午緊急召開一場會議，會中統一要求未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」。台北市政府發言人李政軒表示，市警局已經說明，連署活動要申請集會遊行是源於行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳，希望罷免活動能夠加強維安的需求。

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內政部今日召開部務會報會後記者會。劉世芳對此表示，不管是哪個政黨或公民團體，如果要在公共場合設置罷免攤位，內政府當然希望能保障他們的安全。但他們並沒有要求這些罷免團體在擺攤位時，要依據「集會遊行法」申請，「擺攤位與集會遊行是不同的概念」。

劉世芳強調，內政部要求警政署和各地方縣市警察局，如果這是人民的權利，政府要確保活動不會影響到其他人，譬如出入口的交通安全動線等其它狀況，儘量讓他們在安全無虞的情況下，進行台灣法律所允許的選舉罷免活動。

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