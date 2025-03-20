教宗方濟各牧職12週年 吳志中：我國持續守護自由平等 致力區域穩定

外交部次長吳志中出席教廷大使館舉辦的慶祝教宗方濟各（Pope Francis）牧職12週年紀念日活動。（外交部提供）

2025/03/20 20:50

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中昨（19日）晚間應邀出席教廷大使館舉辦的慶祝教宗方濟各（Pope Francis）牧職12週年紀念日活動。吳志中致詞說，我國將持續守護自由平等、民主人權，致力區域和平穩定。

教廷大使館代辦馬德範蒙席（Msgr. Stefano Mazzotti）開場致詞說，教宗方濟各的外交政策基於「希望」，旨在回應各國人民對希望與和平的渴望，在多邊層面上，盼促進不受政治或少數人利益的影響、具有穩定效力的多邊主義，在雙邊層面上，將尊重人類尊嚴的基本架構，並與台灣等理念相近國家維持外交關係。

請繼續往下閱讀...

吳志中致詞說，台梵近83年邦誼立基於共享價值，淵源流長，我國將持續深化台梵雙邊各項交流合作，今年是天主教禧年，我國將遵循教宗今年世界和平文告諭示，持續守護自由平等、民主人權，致力區域和平穩定；另將推動價值外交，透過各項榮邦計畫，協助友邦繁榮發展；祈願教宗身體早日康復，世界充滿和平喜樂。

外交部指出，這次活動計有天主教會、立法院、外交部、內政部移民署、駐台使節團及其他宗教界代表等約150位賓客出席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法