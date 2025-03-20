為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    教宗方濟各牧職12週年 吳志中：我國持續守護自由平等 致力區域穩定

    外交部次長吳志中出席教廷大使館舉辦的慶祝教宗方濟各（Pope Francis）牧職12週年紀念日活動。（外交部提供）

    外交部次長吳志中出席教廷大使館舉辦的慶祝教宗方濟各（Pope Francis）牧職12週年紀念日活動。（外交部提供）

    2025/03/20 20:50

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中昨（19日）晚間應邀出席教廷大使館舉辦的慶祝教宗方濟各（Pope Francis）牧職12週年紀念日活動。吳志中致詞說，我國將持續守護自由平等、民主人權，致力區域和平穩定。

    教廷大使館代辦馬德範蒙席（Msgr. Stefano Mazzotti）開場致詞說，教宗方濟各的外交政策基於「希望」，旨在回應各國人民對希望與和平的渴望，在多邊層面上，盼促進不受政治或少數人利益的影響、具有穩定效力的多邊主義，在雙邊層面上，將尊重人類尊嚴的基本架構，並與台灣等理念相近國家維持外交關係。

    吳志中致詞說，台梵近83年邦誼立基於共享價值，淵源流長，我國將持續深化台梵雙邊各項交流合作，今年是天主教禧年，我國將遵循教宗今年世界和平文告諭示，持續守護自由平等、民主人權，致力區域和平穩定；另將推動價值外交，透過各項榮邦計畫，協助友邦繁榮發展；祈願教宗身體早日康復，世界充滿和平喜樂。

    外交部指出，這次活動計有天主教會、立法院、外交部、內政部移民署、駐台使節團及其他宗教界代表等約150位賓客出席。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播