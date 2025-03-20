打悲情牌？面臨限期離境 「亞亞」露面哀求：想留在台灣

中配網紅亞亞鼓吹武統遭廢止居留許可。（圖擷取自Youtube「亞亞在台灣」）

2025/03/20 19:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在抖音擁有超過44萬人追蹤的中配網紅「亞亞」劉振亞，過去因時常上片散布武統言論被檢舉，遭移民署廢止在台依親居留許可，要求限期離境，否則強制驅逐。而今天（20日）亞亞出面哀求，表示「希望能留在台灣陪我的3個小孩」。

亞亞過去在抖音等平台經營「亞亞在台灣」，時常發布宣揚解放軍強大，終有一日武力統一台灣等類似言論，還讓自己的小孩在鏡頭前露臉表態「我是中國台灣人」、「台灣早日回歸祖國懷抱」。近期亞亞遭民眾檢舉，移民署本月4日約談，11日宣布廢止在台依親居留許可，5年內不可再次申請；15日送交處分書，限期10日之內離境，否則將會被強制驅離出境。

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綜合媒體報導，亞亞今天中午接受名嘴謝寒冰的網路節目專訪，這是相關事件被曝光以來，她首次公開露面說明，坦言她和她的小孩現在壓力都很大，但她宣稱自己「自始至終都沒有主張武力統一」，同時駁斥先前有媒體指她「假結婚來台」的報導，聲稱她和老公一家都在台灣生活，原生家庭在對岸，兩邊都有家人，自然是希望兩岸都能和平，再次強調自己絕對沒有鼓吹武統。

之後亞亞在謝寒冰陪同下接受媒體訪問，表示她非常希望能透過法律程序，讓她繼續留在台灣陪她的3個孩子，「因為3個小孩真的很難切割，不希望弄到最後母子分離這樣」。謝寒冰也幫亞亞說話，「台灣不應該在沒有法律明文規定的……只是因為某一些人的言論，就直接把一個人驅離。我請大家注意的事情就是，她是一個3個孩子的母親，我們要因為這樣就拆散一個家庭嗎？她的3個小朋友都是台灣人，都是台灣的小朋友，我們要因為只是媽媽講的一些言論，你不喜歡就要這樣子去拆散一個家庭嗎？讓他們骨肉分離嗎？」

針對亞亞聲稱自己從來沒有主張過武統，自己是說「和平統一」，希望台灣政府撤銷處分，陸委會發言人梁文傑今天已強調，關於她有或沒有鼓吹武統這件事，移民署已經清查過，都不用辯論，該案處分已經決定了。陸委會還首度公開播放亞亞過去拍攝的武統影片，狠狠打臉亞亞今天的辯詞，

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